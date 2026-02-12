ETV Bharat / state

10 साल बाद योगी सरकार ने खोला प्रयागराज मेट्रो का 'बंद दरवाजा', लाखों के सपने होंगे पूरे

प्रयागराज में 10 साल से लटकी मेट्रो परियोजना को पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी. ( ETV Bharat (Symbolic) )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के नए बजट में प्रयागराज को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मिली हैं. एक दशक से लंबित मेट्रो परियोजना को नई ऊर्जा मिलने के संकेत हैं. वहीं आयुष अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी सीटों में बढ़ोतरी और क्रिटिकल केयर यूनिट जैसी योजनाओं से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी है. धार्मिक पर्यटन और तकनीकी विकास को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है. 10 साल से लटकी मेट्रो परियोजना को फिर मिली संजीवनी प्रयागराज में मेट्रो रेल परियोजना वर्ष 2016 से प्रस्तावित है. उस समय बमरौली एयरपोर्ट से झूंसी और फाफामऊ से नैनी छिवकी तक दो कॉरिडोर की डीपीआर तैयार की गई थी, लेकिन योजना जमीन पर नहीं उतर सकी. करीब 10 साल तक परियोजना फाइलों में ही अटकी रही. नए बजट में जिन शहरों में मेट्रो चलाने की योजना का उल्लेख किया गया है, उनमें प्रयागराज को भी शामिल किया गया है. इससे शहरवासियों में उम्मीद जगी है कि लंबे इंतजार के बाद अब परियोजना को गति मिल सकती है. महिला सामर्थ्य योजना के तहत 5 दुग्ध उत्पादक कंपनियों के गठन वाले जिलों में प्रयागराज भी शामिल है. दिव्यांग जन कल्याण के लिए 2140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से आठ प्रतिशत अधिक है. प्रयागराज मंडल के फतेहपुर में नवीन बचपन केयर डे सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है. सोलर सिटी के रूप में प्रयागराज भी डेवलप होगा प्रदेश के 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना में प्रयागराज भी शामिल है. प्रयागराज चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन पर भी जोर दिया गया है. विकास प्राधिकरणों की अवसंरचना योजनाओं के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. तकनीकी क्षेत्र में राज्य स्तर पर एआई मिशन की शुरुआत के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडिया एआई डेटा लैब की स्थापना के लिए 32.82 करोड़ रुपये रखे गए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक का विस्तार होगा. फाफामऊ में 12 करोड़ की लागत से बनेगा 100 बेड का अस्पताल