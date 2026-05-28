ETV Bharat / state

भरतपुर होकर चलेगी प्रयागराज–गांधीग्राम ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन, कोटा में स्टॉपेज लेगी SFG BL वीकली ट्रेन

इसी प्रकार वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 04112 गांधीग्राम–प्रयागराज ग्रीष्मकालीन विशेष एक्सप्रेस का संचालन 31 मई से 15 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को 14 फेरों में किया जाएगा. यह ट्रेन गांधीग्राम से शाम 5:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:45 बजे भरतपुर जंक्शन पहुंचेगी और रात 8:00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. रेलवे प्रशासन का मानना है कि गर्मी की छुट्टियों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं जनसम्पर्क अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 04111 प्रयागराज–गांधीग्राम ग्रीष्मकालीन विशेष एक्सप्रेस (PRYJ GG SPL) का संचालन 30 मई से 14 जुलाई, 2026 तक किया जाएगा. यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को कुल 14 फेरों में चलेगी. ट्रेन प्रयागराज से शाम 4:15 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 1:10 बजे भरतपुर जंक्शन पहुंचेगी तथा उसी दिन दोपहर 3:30 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी.

भरतपुर: भारतीय रेलवे ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त मांग को देखते हुए प्रयागराज से गांधीग्राम के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह ग्रीष्मकालीन विशेष एक्सप्रेस कोटा मंडल के महत्वपूर्ण भरतपुर जंक्शन स्टेशन से होकर गुजरेगी, जिससे भरतपुर और आसपास के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. वहीं प्रयागराज के सूबेदारगंज से गुजरात के वलसाड तक स्पेशल ट्रेन कोटा होकर चलाई जाएगी.

यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव लेगी. इनमें प्रयागराज जंक्शन, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा जंक्शन, टुंडला जंक्शन, ईदगाह आगरा जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, बांदीकुई जंक्शन, गांधीनगर जयपुर, जयपुर जंक्शन, किशनगढ़, अजमेर जंक्शन, ब्यावर, मारवाड़ जंक्शन, फालना, सुमेरपुर-जवाई बांध, आबू रोड, पालनपुर जंक्शन, महेसाणा जंक्शन, चांदखेड़ा रोड और गांधीग्राम स्टेशन शामिल हैं. ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए जाएंगे. इनमें 8 सामान्य श्रेणी, 8 शयनयान श्रेणी, 1 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी कोच सहित अन्य आवश्यक डिब्बे शामिल रहेंगे.

पढ़ें: प्रयागराज से मुंबई के बीच कोटा होकर चलेगी समर स्पेशल, सूरत-दिल्ली व इंदौर-फरीदाबाद के एक-एक फेरे होंगे

सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 04119 सूबेदारगंज वलसाड वीकली स्पेशल ट्रेन (SFG BL Weekly Special) 30 मई से 11 जुलाई के बीच चलेगी. जिसके तहत शनिवार को सुबह 5 बजे यह ट्रेन सूबेदारगंज स्टेशन से रवाना होगी. यह ट्रेन शाम 5:00 बजे बयाना, शाम 6:25 पर गंगापुर सिटी और रात 8:20 पर कोटा जंक्शन पहुंच जाएगी. इसके बाद अगले दिन रविवार सुबह 9:40 पर वलसाड पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन 04120 वलसाड सूबेदारगंज वीकली स्पेशल 21 मई से 12 जुलाई के बीच चलेगी. जिसके तहत दोपहर 2:05 पर यह वलसाड से रवाना होगी. वहीं अगले दिन सोमवार तड़के 3:05 पर कोटा जंक्शन पहुंचेगी. इसके बाद सुबह 5:25 पर गंगापुर सिटी और 7:30 बजे बयाना पहुंच जाएगी. वहीं रात 9:00 बजे सूबेदारगंज पहुंच जाएगी.

यह ट्रेन आते और जाते समय सूबेदारगंज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टुंडला, ईदगाह (आगरा), बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा, रतलाम, छायापुरी व सूरत स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी. जहां से यात्री चढ़ उतर सकेंगे. इस स्पेशल ट्रेन में 8 जनरल, 8 स्लीपर व 1 थर्ड एसी का मिलाकर 19 कोच है. ट्रेन दोनों तरफ से आने और जाने के 7-7 फेरे करेगी. इससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की यात्रा आसान होगी. फिलहाल ट्रेन की बुकिंग दोनों तरफ से शुरू नहीं हुई है.