फर्जी CBI अफसर बनकर ठगी; प्रयागराज पुलिस ने किया गैंग का पर्दाफाश, कानपुर देहात के 3 ठग गिरफ्तार

प्रयागराज : साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी सीबीआई, क्राइम ब्रांच अफसर बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह अन्य तरीकों से भी ठगी करता था. गैंग सोशल मीडिया से किसी शख्स की फोटो लेकर उसे अश्लील बना देता था. इसके बाद ब्लैकमेलिंग कर उससे ठगी करता था.

पुलिस ने गैंग सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की उम्र 19 से 21 साल ही है. आरोपियों के पास से 5 एंड्रॉइड फोन और 5 कीपैड फोन, 6 सिम कार्ड, एक चेक बुक, एक पासबुक बरामद किए गए हैं. आरोपियों के खिलाफ अयोध्या, गोंडा और कुशीनगर में भी ठगी के मुकदमे दर्ज हैं.

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि जांच में सामने आया कि गैंग फर्जी मोबाइल नंबरों से लोगों को कॉल करता था. खुद को पुलिस या सीबीआई अधिकारी बताकर आरोप लगाते थे कि शिकायत मिली है कि फला व्यक्ति ने गूगल क्रोम पर पोर्न वीडियो या अश्लील सामग्री अधिक देखी है. इसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे की मांग की जाती थी.

कई बार यह भी कहा जाता था कि उनके पास पीड़ित के अश्लील फोटो मौजूद हैं. इससे जो लोग डर जाते थे उनसे ये लोग गूगल पे, फोन-पे या बैंक खाते के जरिए पैसे मंगाकर तुरंत निकाल लेते थे. इस मामले में एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई.