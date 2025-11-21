ETV Bharat / state

फर्जी CBI अफसर बनकर ठगी; प्रयागराज पुलिस ने किया गैंग का पर्दाफाश, कानपुर देहात के 3 ठग गिरफ्तार

सोशल मीडिया से फोटो लेकर उसे अश्लील बना देते थे, वायरल करने की धमकी देकर लोगों को जाल में फंसाते थे.

पुलिस ने 3 ठगों को पकड़ा.
पुलिस ने 3 ठगों को पकड़ा. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 7:18 PM IST

प्रयागराज : साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी सीबीआई, क्राइम ब्रांच अफसर बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह अन्य तरीकों से भी ठगी करता था. गैंग सोशल मीडिया से किसी शख्स की फोटो लेकर उसे अश्लील बना देता था. इसके बाद ब्लैकमेलिंग कर उससे ठगी करता था.

पुलिस ने गैंग सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की उम्र 19 से 21 साल ही है. आरोपियों के पास से 5 एंड्रॉइड फोन और 5 कीपैड फोन, 6 सिम कार्ड, एक चेक बुक, एक पासबुक बरामद किए गए हैं. आरोपियों के खिलाफ अयोध्या, गोंडा और कुशीनगर में भी ठगी के मुकदमे दर्ज हैं.

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि जांच में सामने आया कि गैंग फर्जी मोबाइल नंबरों से लोगों को कॉल करता था. खुद को पुलिस या सीबीआई अधिकारी बताकर आरोप लगाते थे कि शिकायत मिली है कि फला व्यक्ति ने गूगल क्रोम पर पोर्न वीडियो या अश्लील सामग्री अधिक देखी है. इसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे की मांग की जाती थी.

कई बार यह भी कहा जाता था कि उनके पास पीड़ित के अश्लील फोटो मौजूद हैं. इससे जो लोग डर जाते थे उनसे ये लोग गूगल पे, फोन-पे या बैंक खाते के जरिए पैसे मंगाकर तुरंत निकाल लेते थे. इस मामले में एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई.

मामले में शिवमोहन उर्फ लालू चौहान (20) निवासी नरायनपुरवा थाना अकबरपुर कोतवाली जिला कानपुर देहात, दीपक सिंह (19) निवासी नरायनपुरवा थाना अकबरपुर कोतवाली जिला कानपुर देहात और मोहन सिंह उर्फ धीरू (21) निवासी नरायनपुरवा थाना अकबरपुर कोतवाली जिला कानपुर देहात को पकड़ा गया है.

महिला ने आरोप लगाया था कि 10 सितंबर 2025 को 12 बजे उनके मोबाइल पर कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को लखनऊ क्राइम ब्रांच का एसपी बताया. कहा कि उसके पास उनके अश्लील और आपत्तिजनक फोटोग्राफ हैं. यह भी धमकी दी कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया तो फोटो टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों में वायरल कर दिए जाएंगे.

कॉल करने वाले ने महिला से यह भी कहा कि अगर इस बारे में किसी को जानकारी देने पर वह जेल में डाल देंगे. दबाव में आकर पीड़िता ने 1,15,000 रुपये बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए.

