प्रदूषण से घट रहीं मछलियां, पुश्तैनी पेशा छोड़ने को मजबूर मछुआरे; सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर
प्रयागराज के मछुआरों ने नदियों में प्रदूषण, घटती मछलियों और योजनाओं के लाभ न मिलने की पीड़ा साझा की. पेश है अक्षय कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:28 PM IST
प्रयागराज: विश्व मत्स्य दिवस (21 नवंबर 2026) के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज से मछुआरों की परेशानी सामने आई है. गंगा और यमुना में बढ़ते जल प्रदूषण और केमिकल युक्त पानी के कारण मछलियों की संख्या और प्रजातियों में भारी गिरावट का दावा किया जा रहा है. इसका सीधा असर पीढ़ियों से मछली पकड़कर परिवार चलाने वाले हजारों लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि मछुआरों के सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.
एक ओर मत्स्य विभाग अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन और नदियों में प्रदूषण न होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मछुआरे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं. संगम तट पर पीढ़ियों से जाल डालकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले मल्लाह और निषाद समुदाय के लोगों की स्थिति लगातार खराब हो रही है. स्थानीय मछुआरों का कहना है कि पिछले एक दशक में गंगा और यमुना के पानी की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है. इसका असर मछलियों की पैदावार और उनकी आमदनी पर साफ दिखाई दे रहा है.
प्रदूषण से मछलियों की संख्या घटी, कमाई भी हुई कम: पिछले 50 वर्षों से मछली पकड़ने का काम कर रहे बंगाली निषाद बताते हैं कि करीब दस साल पहले तक नदी का पानी इतना साफ था कि लोग इसे पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे. उस समय मछलियों की पैदावार भी अच्छी होती थी. उनका आरोप है कि अब प्रदूषण के कारण मछलियां अंडे नहीं दे पा रही हैं और उनकी संख्या लगातार घट रही है. दिनभर मेहनत करने के बाद कभी 200 से 400 रुपये मिल जाते हैं, तो कभी दो-दो दिन तक खाली हाथ लौटना पड़ता है.
बंगाली निषाद का कहना है कि अब वह अपनी अगली पीढ़ी को इस पेशे में नहीं लाना चाहते. वहीं, महज सात साल की उम्र से मछली पकड़ने का काम कर रहे 25 वर्षीय संदीप भी सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं और जमीनी स्तर पर मल्लाहों तक नहीं पहुंच पातीं. प्रदूषित पानी के कारण मछलियों के अंडे और बच्चे नष्ट हो रहे हैं, जिससे खासकर बरसात के दिनों में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है.
कभी 200 रुपये तो कभी पूरे हफ्ते की कमाई भी नहीं: संदीप के मुताबिक, कई बार 200 से 500 रुपये की कमाई में ही पूरे हफ्ते घर चलाना पड़ता है. उन्होंने भी अपनी आने वाली पीढ़ी को इस काम से दूर रखने की बात कही. करीब 20 से 25 वर्षों से नाव चलाने और मछली पकड़ने का काम कर रहे विकास निषाद का आरोप है कि नदियों में केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने से मछलियों के बच्चे मर जाते हैं. उनका कहना है कि पूरी नदी में जाल डालने के बाद भी मुश्किल से तीन से पांच किलो मछली मिलती है.
विकास निषाद बताते हैं कि इतनी मछलियां दो-तीन साथियों में बांटने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में महज 100 से 200 रुपये ही आते हैं. उन्होंने भी सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ नहीं मिलने की शिकायत की. वहीं, पुश्तैनी काम छोड़ने को मजबूर मछुआरे कल्लू की परेशानी भी कुछ ऐसी ही है. उन्होंने बताया कि सुबह से जाल डालने के बावजूद एक भी मछली हाथ नहीं लगी, जिसके बाद परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें ईंट-गारा और मजदूरी का काम करना पड़ा.
मछली पकड़ने से नहीं चल रहा परिवार का खर्च: कल्लू के मुताबिक, मजदूरी करके उन्हें महज 200 रुपये मिले. मछुआरा परिवार से जुड़ी सोनम का कहना है कि पहले के मुकाबले मछलियों का उत्पादन काफी कम हो गया है. केवल मछली पकड़कर घर का खर्च उठाना और बच्चों की पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया है. ऐसे में परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें छोटी दुकान खोलकर गुजारा करना पड़ रहा है.
मछुआरों की इन शिकायतों के बीच प्रयागराज का मत्स्य विभाग अलग तस्वीर पेश कर रहा है. विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रदीप कुमार ने नदियों में प्रदूषण की बात को खारिज किया है. उनके मुताबिक, प्रयागराज में करीब 50 हजार मछुआ परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग ढाई से तीन लाख है. इनमें करीब 80 प्रतिशत लोग मत्स्य पालन और मछली पकड़ने के काम पर निर्भर हैं.
विभाग का दावा- नदियों में प्रदूषण नहीं, योजनाओं का मिल रहा लाभ: प्रदीप कुमार ने दावा किया कि वर्तमान में प्रयागराज की नदियों में प्रदूषण की कोई स्थिति नहीं है. हालांकि, उन्होंने मछुआरों से अपील की कि वे छोटी मछलियों का शिकार न करें और केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ें. उन्होंने बताया कि विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर विकास भवन के सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान करीब 150 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के सदस्यों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. विभाग के मुताबिक, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अब तक 238 लाभार्थियों को सहायता दी जा चुकी है.
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 लाभार्थियों को 40 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिला है. निषादराज बोट सब्सिडी योजना के तहत करीब 250 लोगों को लाभान्वित किया गया है. विभाग का दावा है कि अब तक 8,000 मछुआरों का बीमा कराया जा चुका है और एनएफडीपी (NFDP) पोर्टल पर 13,000 लोगों का पंजीकरण किया गया है. इसके लिए महीने में 24 दिन तीन अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगाए जा रहे हैं.
हर साल गंगा में छोड़े जाते हैं ढाई से तीन लाख मछलियों के बच्चे: मत्स्य विभाग के मुताबिक, नदियों में मछलियों का संतुलन बनाए रखने के लिए रिवर रैंचिंग योजना भी चलाई जा रही है. इसके तहत हर साल ढाई से तीन लाख फिंगरलिंग यानी मछलियों के बच्चों को गंगा नदी में छोड़ा जाता है. विभाग इन योजनाओं को मछुआरों की आजीविका और मछलियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बता रहा है. हालांकि, सरकारी आंकड़ों और योजनाओं के दावों के बीच संगम तट पर मछुआरों की खाली जाल लेकर लौटने की मजबूरी कई सवाल खड़े करती है.
मछुआरों का कहना है कि जब तक नदियों में प्रदूषण और केमिकल युक्त पानी की समस्या दूर नहीं होगी, तब तक उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी. साथ ही, सरकारी योजनाओं का लाभ भी वास्तविक जरूरतमंद मछुआरों तक पहुंचना जरूरी है. यदि समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो मल्लाह और निषाद समुदाय के लोग अपने पुश्तैनी रोजगार से पूरी तरह दूर हो सकते हैं. ऐसे में विश्व मत्स्य दिवस पर मछुआरों की आजीविका और नदियों की सेहत दोनों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है.
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