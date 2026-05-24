किसान भाई सावधान! बदलता मौसम ला सकता है फसलों पर संकट, ऐसे करें बचाव
तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण खेतों में खड़ी अरहर, मूंग और उड़द जैसी फसलों पर कीटों और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 10:28 AM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. तापमान में आ रहे उतार-चढ़ाव के कारण खेतों में खड़ी अरहर, मूंग और उड़द जैसी फसलों पर कीटों और बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ गया है. आम के बागों में भी फल गिरने की समस्या आ सकती है. इसे देखते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने किसानों के लिए जरूरी सलाह जारी की है. साथ ही इस बार सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की मदद से भी खेतों की निगरानी कर रही है.
अरहर की फसल बचाव के उपाय
फली मक्खी : अगर अरहर की फलियों में 5 प्रतिशत भी इस मक्खी का असर दिखे तो किसानों को डाईमेथोएट या इमिडक्लोप्रिड दवा का छिड़काव करना चाहिए.
बांझ रोग (स्टेरिलिटी मोज़ेक) : यह रोग एक छोटे कीड़े (माइट) से फैलता है. अगर खेत में ऐसे बीमार पौधे दिखें तो उन्हें तुरंत उखाड़कर नष्ट कर दें. रोग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए डाईमेथोएट दवा को पानी में घोलकर छिड़कें.
फली छेदक कीट (सूंड़ी) : इस कीट की हरी या भूरी सुंडियां एक बार में 30 से 40 फलियों को बर्बाद कर देती हैं. इससे बचने के लिए खेत के चारों तरफ गेंदे के पौधे लगाएं (ट्रैप क्रॉप). अगर प्रति 10 पौधों पर 1-2 सूंडी दिखे तो एथियन या फ्लूबेंडियामाइड दवा का छिड़काव करें.
आम की फसल के लिए
आम के बागों में छोटे फलों को समय से पहले टूटने और गिरने से बचाने के लिए 'एल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड' (A.N.A.A.) दवा का पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने को कहा गया है.
AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली
किसानों की मदद के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने नई डिजिटल और AI तकनीक आधारित 'राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली' (NPSS) की शुरुआत की है. प्रयागराज में जिला स्तर के कृषि अधिकारियों और सहायकों को इसके लिए मोबाइल ऐप (स्काउट आईडी) दिए गए हैं, जिससे वे सीधे खेतों में जाकर बीमारी का आंकलन कर रहे हैं. यह सिस्टम फसलों में बीमारी आने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर देगा. जिससे किसानों को समय पर मोबाइल ऐप के जरिए विशेषज्ञों की सलाह मिल जाएगी. कृषि रक्षा अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे इस NPSS ऐप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें.
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