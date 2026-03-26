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​प्रयागराज में फर्जी मार्कशीट गिरोह का भंडाफोड़; 7000 लोगों को बेची फर्जी डिग्री, दो गिरफ्तार

प्रयागराज: जिले की साइबर थाना पुलिस ने फर्जी डिग्री और 10वीं-12वीं की मार्कशीट बनाने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. आजमगढ़ से दो शातिर जालसाजों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध उपकरण बरामद किए हैं. छापेमारी के दौरान फर्जी डिग्री बनाने में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर और प्रिंटर के साथ 42 अलग-अलग विश्वविद्यालयों की फर्जी मोहरें और होलोग्राम मिले हैं.

700 लोगों को बांटी फर्जी डिग्रियां: गंगानगर डीसीपी कुलदीप गुनावत ने बताया कि दोनों आरोपी पिछले दो सालों से इस अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से संलिप्त थे. पूछताछ में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि यह गिरोह अब तक लगभग 7 हजार लोगों को फर्जी डिग्रियां और अंकपत्र बांट चुका है. गुरुवार को साइबर थाने की पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई पूरी की है. गिरोह ने अभ्यर्थियों को ठगने के लिए बाकायदा माध्यमिक शिक्षा परिषद की फर्जी वेबसाइट्स का जाल फैला रखा था.

फर्जी वेबसाइट और कॉल सेंटर के जरिए ठगी: जांच में पता चला कि अभियुक्तों ने 'एजुकेशन' नाम से एक कॉल सेंटर खोल रखा था, जहां से वे यूपी बोर्ड की मूल वेबसाइट से मिलती-जुलती फर्जी साइट www.upmsp-edu.in संचालित करते थे. गिरोह के सदस्य फेसबुक पर नंबर बढ़वाने और फर्जी मार्कशीट तैयार करने के लुभावने विज्ञापन डालकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. विज्ञापन देखकर जब अभ्यर्थी या अभिभावक संपर्क करते, तो ये लोग संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फर्जी प्रोफार्मा तैयार कर लेते थे.

प्रयागराज पुलिस ने किया खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)

कोरियर से भेजते थे फर्जी बैकडेटेड मार्कशीट: जालसाज डिमांड के अनुसार हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी की फर्जी बैकडेटेड मार्कशीट और डिग्रियां एडिट कर तैयार करते थे. काम पूरा होने के बाद ये दस्तावेज 4 से 5 हजार रुपये प्रति डॉक्यूमेंट की दर से कोरियर के माध्यम से ग्राहकों को भेज दिए जाते थे. वसूली गई रकम को गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे. मुख्य अभियुक्त शशिप्रकाश राय उर्फ राजन शर्मा वर्ष 2014 से ही इस तरह के फर्जीवाड़े के काम में लिप्त था और पुलिस अब इस रैकेट के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.



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