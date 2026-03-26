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प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर अचानक लगी लाइन; DM बोले- "पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं, पर्याप्त मात्रा में है स्टाॅक"

प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर अचानक लगी लाइन ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : जिले के सिविल लाइंस इलाके में लोगों को पेट्रोल के लिये परेशानी का सामना करना पड़ा. गुरुवार को सुबह से ही पेट्रोल भरवाने के लिये बड़ी संख्या में लोग पंप पर पहुंचने लगे, जिसके बाद लंबी कतारें लग गईं. वहीं, इस दौरान जिला प्रशासन ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की उपलब्धता पर चर्चा की. प्रशासन का कहना है कि जनपद में ईंधन की कोई कमी नहीं है. जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जनपद में डीजल, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है. घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. प्रशासन हर दिन तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थिति का आकलन कर रहा है, ताकि आपूर्ति में कोई बाधा न आए. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है. पुलिस को ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि जनता से अपील की गई है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और 'पैनिक बाइंग' न करें. जितनी आवश्यकता हो, उतना ही ईंधन खरीदें.