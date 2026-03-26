प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर अचानक लगी लाइन; DM बोले- "पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं, पर्याप्त मात्रा में है स्टाॅक"
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि आज तेल कंपनियों के साथ बैठक की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 6:24 PM IST
प्रयागराज : जिले के सिविल लाइंस इलाके में लोगों को पेट्रोल के लिये परेशानी का सामना करना पड़ा. गुरुवार को सुबह से ही पेट्रोल भरवाने के लिये बड़ी संख्या में लोग पंप पर पहुंचने लगे, जिसके बाद लंबी कतारें लग गईं. वहीं, इस दौरान जिला प्रशासन ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की उपलब्धता पर चर्चा की. प्रशासन का कहना है कि जनपद में ईंधन की कोई कमी नहीं है.
जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जनपद में डीजल, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है. घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. प्रशासन हर दिन तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थिति का आकलन कर रहा है, ताकि आपूर्ति में कोई बाधा न आए.
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है. पुलिस को ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि जनता से अपील की गई है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और 'पैनिक बाइंग' न करें. जितनी आवश्यकता हो, उतना ही ईंधन खरीदें.
उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई शंका हो या कोई गलत जानकारी मिले तो वह सीधे प्रशासन द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में फोन करके सच्चाई जान सकते हैं. फिलहाल पेट्रोल पंपों पर भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है.
उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें जरूर देखी जा रही हैं लेकिन, यह ईंधन की कमी के कारण नहीं, बल्कि अफवाहों की वजह से हुई है. पूरे जनपद में एक दो ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो उसका रीजन दूसरा हो सकता है कि वह जांच के घेरे में हों या उन्होंने पैसा ना जमा किया हो, इसके अलावा और भी अन्य कारण हो सकते हैं.
स्थानीय निवासी अनुज गुप्ता ने जनता से पैनिक न होने की अपील की है. ईंधन की कोई वास्तविक कमी नहीं है. आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है. पेट्रोल पंप मालिकों ने ग्राहकों से अपील की है कि वह 'पैनिक बाइंग' से बचें और नियमों का पालन करें.
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