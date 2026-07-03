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UPTET 2026: दूसरे दिन की परीक्षा जारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर

यूपीटीईटी परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैमरों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके.

डीएम मनीष वर्मा ने यूपीटीईटी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया
डीएम मनीष वर्मा ने यूपीटीईटी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 4:32 PM IST

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Updated : July 3, 2026 at 5:03 PM IST

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प्रयागराज: जिले में आयोजित यूपीटेट (UPTET) परीक्षा को शुचितापूर्ण, निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है. परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को जिलाधिकारी (DM) मनीष कुमार वर्मा ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और सीएवी इंटर कॉलेज समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया.

प्रयागराज डीएम मनीष वर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान जिलाधिकारी ने सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मीडिया से मुखातिब होते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पकड़े जाने पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मनीष कुमार वर्मा ने परीक्षा के सफल आयोजन और अभेद्य सुरक्षा चक्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि जिले में परीक्षा के सफल संचालन के लिए कुल 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से बीतने के बाद, दूसरे दिन भी पहली पाली (First Shift) का एग्जाम बेहद सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है.

परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह हाई-टेक करते हुए जिला स्तर पर एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से सभी 53 केंद्रों के प्रत्येक परीक्षा कक्ष की लाइव सीसीटीवी (CCTV) फीड के जरिए निगरानी की जा रही है.

इसके साथ ही परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैमरों का भी उपयोग किया जा रहा है, जो किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या गलत मूवमेंट को तुरंत भांपकर अधिकारियों को अलर्ट कर देता है. अभ्यर्थियों के सही सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेज और सुरक्षा एजेंसियां अपने-अपने दायित्वों का कड़ाई से निर्वहन कर रही हैं.

नकल माफिया और सॉल्वर गैंग की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए एसटीएफ (STF) और एलआईयू (LIU) की कई टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं. संक्षेप में कहें तो, प्रयागराज जिला प्रशासन इस बार परीक्षा में किसी भी प्रकार की चूक, लापरवाही या गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है.

जिलाधिकारी मनीष वर्मा के इस औचक निरीक्षण और सख्त लहजे से यह साफ है कि सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से चुस्त-दुरुस्त और अभेद्य हैं. आधुनिक तकनीक, कड़े नियमों के बीच परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने की ओर अग्रसर है.

ये भी पढ़ें: UPTET-2026: पहले दिन की परीक्षा संपन्न, लखनऊ में दोनों पालियों में 28,116 अभ्यर्थी हुए शामिल

Last Updated : July 3, 2026 at 5:03 PM IST

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