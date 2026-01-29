ETV Bharat / state

तालाब में गिरे ट्रेनिंग विमान के पायलट्स की जान बचाने वाले तीन लोग सम्मानित, 1-1 लाख पुरस्कार मिला

प्रयागराज जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने ट्रेनिंग विमान के पायलट्स की जान बचाने वाले पंकज सोनकर, लाल साहब निषाद और आलोक यादव को सम्मानित किया.

प्रयागराज: साहस और मानवता की मिसाल पेश करने वाले तीन स्थानीय लोगों को शुक्रवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सम्मानित किया. संगम सभागार में हुए कार्यक्रम में पंकज सोनकर, लाल साहब निषाद और आलोक यादव को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई.

दोनों पायलट्स को सुरक्षित बाहर निकाला था: इन तीनों ने विद्यावाहिनी स्कूल के पास स्थित तालाब में गिरे एक प्रशिक्षण विमान के दोनों पायलटों की जान बचाई थी. हादसे के समय विमान प्रशिक्षण के दौरान असंतुलित होकर तालाब में गिर गया था, जिससे दोनों पायलटों की जान खतरे में पड़ गई थी. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पंकज सोनकर, लाल साहब निषाद और आलोक यादव ने बिना देर किए तालाब में छलांग लगा दी. उन्होंने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

डीएम ने तीनों लोगों की सराहना की: समय रहते की गई इस मदद से एक बड़ा हादसा टल गया. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि यह कार्य कर्तव्यनिष्ठा, मानवता और बहादुरी का बेहतरीन उदाहरण है. ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा होते हैं और मुश्किल समय में आगे बढ़कर मदद करने का संदेश देते हैं. प्रशासनिक अधिकारियों ने तीनों लोगों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूजा मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

21 जनवरी को ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था: प्रयागराज में 21 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होकर शहर के बीचों-बीच एक तालाब में गिर गया था. विमान में दो वरिष्ठ अधिकारी, ग्रुप कैप्टन परवीन अग्रवाल और ग्रुप कैप्टन सुनील कुमार पांडे सवार थे. उन्होंने विमान गिरने से पहले पैराशूट से छलांग लगा दी थी. विमान के गिरते ही आसपास मौजूद स्थानीय लोग और मछुआरे तुरंत तालाब में कूद पड़े.

बचाव दल के पहुंचने से पहले ही पंकज सोनकर, लाल साहब निषाद और आलोक यादव ने पायलट्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था.

