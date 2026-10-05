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प्रयागराज में महिला को 36 दिन रखा 'डिजिटल अरेस्ट', 1.78 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

प्रयागराज: प्रयागराज के जॉर्जटाउन क्षेत्र में एक महिला को पूरे 36 दिनों तक 'डिजिटल अरेस्ट' के खौफ में रखकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया. इस सनसनीखेज अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट का प्रयागराज पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है.

पुलिस ने लखीमपुर खीरी से गिरोह के मुख्य सदस्य आयुष अवस्थी को दबोच लिया है. आरोपी के कब्जे और बैंक खातों से करीब 64.61 लाख रुपये की संपत्ति बरामद और फ्रीज करा ली गई है.

36 दिनों की डिजिटल कैद और 1.78 करोड़ की चपत: पुलिस उपायुक्त सोनम कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला किरन कला ने 1 अक्टूबर को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को अनजान नंबर से आई कॉल में खुद को मुंबई पुलिस और कूरियर कर्मी बताकर धमकाया गया. ठगों ने पार्सल में ड्रग्स और पहचान पत्र मिलने का झूठा दावा कर जेल भेजने की धमकी दी. इस डर से महिला ने अलग-अलग खातों में कुल 1,78,60,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए.

एलएलबी पास आरोपी और 10 फीसदी कमीशन का लालच: मामले की जांच में सामने आया कि ठगी का पैसा लखीमपुर खीरी निवासी आयुष अवस्थी के खाते में गया था. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आयुष को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पता चला कि आरोपी एलएलबी डिग्री धारक है और कोचिंग संस्थानों में पढ़ा भी चुका है. व्यापार में घाटा होने के बाद वह 10 प्रतिशत कमीशन के लालच में इस साइबर गिरोह का हिस्सा बन गया.

कई राज्यों में फैला जाल और पुलिस की कार्रवाई: जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने उत्तराखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी लोगों को शिकार बनाकर 3.80 करोड़ रुपये ठगे हैं. फरार चल रहे दो अन्य साथियों निशांत त्रिवेदी और राजन शुक्ला की तलाश में पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही हैं. सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस आयुक्त ने 10 हजार रुपये का नकद इनाम दिया है. पुलिस ने साफ किया है कि कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कॉल आने पर तुरंत 1930 पर सूचना दें.

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