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मझधार में संगम के माझियों की आमदनी; 45 साल की कड़ी मेहनत फिर भी रोजी-रोटी पर संकट

प्रयागराज संगम के कई नाविकों अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला.

मझधार में संगम के माझियों का जीवन.
मझधार में संगम के माझियों का जीवन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 2:37 PM IST

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प्रयागराज : बाढ़-वर्षा के समय नदियों का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन नदियों में नाव चलाने पर रोक लगा देता है. ऐसे में नाव के सहारे गुजर बसर करने वाले नाविकों की आय पूरी तरह ठप हो जाती है. नाविकों को आर्थिक संकट से उबारने को लेकर सरकार तमाम तरह की योजनाओं की घोषणाएं तो करती है, लेकिन धरातल पर इनका कितना प्रभाव पड़ रहा है. यह जानने-समझने के लिए प्रयागराज संगम तट के नाविकों के अनुभव काफी हैं. पढ़िए, आजीविका का संकट, मौसम की मार, प्रशासनिक प्रतिबंधों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझते संगम के नाविकों पर आधारिक ईटीवी भारत की स्पेशल खबर...

मझधार में संगम के माझियों की आमदनी. (Video Credit : ETV Bharat)

45 साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहे : संगम तट पर नाव चलाने वाले बबऊ (60) की बातों में शासन-प्रशासन के प्रति कड़वाहट है. बबऊ बताते हैं कि बीते 45 साल से संगम तट पर नाव चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं. कोई सरकारी मदद नहीं, सिर्फ रोज की मजदूरी पर जीवन बीत रहा है. सरकार की तरफ से न कोई आर्थिक सुरक्षा और न निश्चित आमदनी की जरिया.


बबऊ बताते हैं कि संगम तट पर अमूमन भीड़-भाड़ रहती है. नावें भी खूब चल रही हैं, लेकिन जब निश्चित आमदनी की बात आती है तो कोई ठोस जरिया नहीं हैं. सरकार किसी त्योहार-आयोजन पर बड़े-बड़े दावे करती है. थोड़े दिन सरकारी पैसे की रौनक संगम तट पर दिखती है. इसके बाद भी हमारे जीवन-यापन में कोई मदद नहीं की जाती है.

टैक्स तो देना ही पड़ता है : बबऊ कहते हैं कि योजनाओं का लाभ भले ही नाविकों तक नहीं पहुंचता, लेकिन संगम में नाव लगाने पर सरकार को टैक्स बाकायदा चुकाना पड़ता है. सरकार को कर देना अनिवार्य है, लेकिन सरकार की तरफ से नाविकों की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए यहां कुछ नहीं किया जाता है. बबऊ के अनुसार चुनाव के समय कई शुभचिंतक बन कर हमारे बीच पहुंचते हैं. इसके बाद "लापता" हो जाते हैं.


सरकारी योजनाएं "दूर के ढोल सुहाने" जैसी : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 साल के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन का प्रावधान है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में ₹2 लाख तक का बीमा कवर भी उपलब्ध है. नाविकों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा और उपकरण खरीद पर सब्सिडी-लोन जैसी योजनाएं भी हैं, लेकिन बबऊ नाविकों को न इन योजनाओं की जानकारी है न पहुंच. बबऊ का कहना है कि सरकारी योजनाएं हमारे लिए दूर के ढोल सुहाने जैसी हैं. इन योजनाओं के लाभ के बीच सरकारी कर्मचारी दीमक बन कर खड़े रहते हैं. कोई ठीक से बात नहीं करता. कागजों का मकड़जाल समझाकर टरका देते हैं.

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