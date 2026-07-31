प्रयागराज की गलियों में जानलेवा तारों का मकड़जाल; जीरो रोड पर हुई दुर्घटनाओं के बाद भी सबक नहीं ले रहा विभाग
संगम नगरी प्रयागराज के व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्रों में शुमार जीरो रोड और मांदीटोला में करीब पांच हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 10:26 AM IST
प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज के व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्रों में शुमार जीरो रोड और मांदीटोला इन दिनों बड़ी जानलेवा दुर्घटना के मुहाने पर हैं. करीब चार से पांच हजार दुकानों वाले इस बड़े बाजार में हर तरफ बिजली के लटकते तार और जर्जर खंभों का मकड़जाल है. बारिश के मौसम में यह लापरवाही स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. बिजली विभाग हर साल लाखों के बजट से बिजली लाइनों को सुधार का दावा करता है, लेकिन धरातल पर कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है.
स्थानीय व्यापारी अंकित गुप्ता के अनुसार लगभग एक-डेढ़ साल पहले मांदीटोला गली के नुक्कड़ पर स्थित एक खंभे में बारिश के दौरान करंट उतर आया था. जिसकी चपेट में आने से गाय की मौत हो गई थी. इसके अलावा करंट लगने के कई हादसे हुए. बिजली विभाग को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी गईं, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया. खंभों के लटकते केबलों में शार्ट सर्किट से विस्फोट होता है और आग लग जाती है. बारिश में आसपास के मकानों में भी करंट आ जाता है. स्थानीय दुकानदार पिंटू का कहना है कि एबीसी केबल लगने के बाद करंट की तीव्रता में थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन मकड़जाल से अग्निकांड का खतरा बना रहता है.
उत्तर प्रदेश सराफा मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सोनी ने कहा कि व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बेहद बड़ा इलाका है. यदि समय रहते तारों का सुधारीकरण नहीं किया गया तो कभी भी भीषण अग्निकांड या बड़ी जनहानि हो सकती है. यहां हजारों दुकानें हैं. शॉर्ट सर्किट से हादसा होने की दशा में जान-माल बचाना बड़ा मुश्किल होगा. सरकार और बिजली विभाग को तुरंत संज्ञान लेकर इन लटकते तारों को ठीक कराना चाहिए.
अधिशासी अभियंता शशांक गुप्ता ने बताया कि JE और SDO द्वारा क्षेत्र का सर्वे कराया गया है. मुख्य एबीसी (Aerial Bunched Cable) पर्याप्त ऊंचाई पर है. असली मकड़जाल उपभोक्ताओं की पुरानी और जर्जर 'सर्विस केबलों' की वजह से है. व्यापारियों और उपभोक्ताओं से अपील है कि वे बेहतर गुणवत्ता की सर्विस केबल उपलब्ध कराएं. जिसे विभाग द्वारा व्यवस्थित रूप से पिन-अप करा दिया जाएगा. भगवान दास मिठाई दुकान और संबंधित संकरी गली का क्षेत्र 'रामबाग डिवीजन' के अंतर्गत आता है. इस संबंध में रामबाग क्षेत्र के संबंधित XEN को अवगत करा दिया गया है.
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