बेटी से दुष्कर्म के आरोपी के बेटे पर जानलेवा हमला, 25 हजार के इनामी समेत दो आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज कोरांव थाना क्षेत्र में बीते 14 अक्टूबर को एक युवक को चाकू से गोद दिया गया. हमलावर युवक के मृत समझकर भाग गए थे.

जानलेवा हमले के आरोपी गिरफ्तार.
जानलेवा हमले के आरोपी गिरफ्तार. (Photo Credit: Prayagraj Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज : कोरांव पुलिस ने बीते 14 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के युवक पर हुए जानलेवा हमले मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हमले में शामिल 25 हजार के इनामी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में मामला बेटी से प्रेम प्रसंग और दुष्कर्म के शक का है. पिता ने बेटी के साथ हुए कथित दुष्कर्म का बदला लेने के लिए मुंबई से प्रयागराज आकर घटना को अंजाम दिया था.

डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव के अनुसार बीते 14 अक्टूबर को कोरांव थाना क्षेत्र निवासी संस्कार शुक्ला पर जानलेवा हमला किया गया था. हमलावरों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ 6 वार करके मरणासन्न हालत में छोड़ दिया था. इस मामले में अशोक कुमार मिश्रा और इनामी दीपांशु तिवारी को गिरफ्तार किया गया है.

पूछताछ में अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि युवक के पिता विनय महाराष्ट्र अंधेरी वेस्ट में साथ ही नौकरी करते थे. घर आने जाने के दौरान विनय की नजदीकियां पत्नी और बेटी से बढ़ गईं. विनय ने बेटी से दुष्कर्म किया. यह बात पता चलने के बाद विवाद होने पर अशोक ने महाराष्ट्र के पालघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन विनय को अग्रिम जमानत मिल गई. इसके बाद बदला लेने की नीयत से विनय के बेटे की हत्या का प्लान बनाया था.



डीसीपी के मुताबिक घटना के बाद इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जिसमें दो संदिग्ध युवक पैशन प्रो बाइक पर जाते दिखे. इसके बाद एसओजी और कोरांव पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी और गुरुवार को दोनों आरोपियों अशोक कुमार मिश्रा और दीपांशु तिवारी को कोरांव-मांडा रोड के दोहथा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू और काले-नीले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद हुई है. दीपांशु तिवारी पर माण्डा थाने में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं.

