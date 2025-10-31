ETV Bharat / state

बेटी से दुष्कर्म के आरोपी के बेटे पर जानलेवा हमला, 25 हजार के इनामी समेत दो आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज : कोरांव पुलिस ने बीते 14 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के युवक पर हुए जानलेवा हमले मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हमले में शामिल 25 हजार के इनामी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में मामला बेटी से प्रेम प्रसंग और दुष्कर्म के शक का है. पिता ने बेटी के साथ हुए कथित दुष्कर्म का बदला लेने के लिए मुंबई से प्रयागराज आकर घटना को अंजाम दिया था.

डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव के अनुसार बीते 14 अक्टूबर को कोरांव थाना क्षेत्र निवासी संस्कार शुक्ला पर जानलेवा हमला किया गया था. हमलावरों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ 6 वार करके मरणासन्न हालत में छोड़ दिया था. इस मामले में अशोक कुमार मिश्रा और इनामी दीपांशु तिवारी को गिरफ्तार किया गया है.

पूछताछ में अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि युवक के पिता विनय महाराष्ट्र अंधेरी वेस्ट में साथ ही नौकरी करते थे. घर आने जाने के दौरान विनय की नजदीकियां पत्नी और बेटी से बढ़ गईं. विनय ने बेटी से दुष्कर्म किया. यह बात पता चलने के बाद विवाद होने पर अशोक ने महाराष्ट्र के पालघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन विनय को अग्रिम जमानत मिल गई. इसके बाद बदला लेने की नीयत से विनय के बेटे की हत्या का प्लान बनाया था.