डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा; दूसरे की जगह दे रहा था एग्जाम, प्रयागराज पुलिस ने किया गिरफ्तार
प्रयागराज डीएलएड (बीटीसी) परीक्षा 2025 के प्रथम सेमेस्टर की शुरुआत सोमवार से हुई. प्रयागराज में 16 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 2:08 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 3:41 PM IST
प्रयागराज : डीएलएड (बीटीसी) परीक्षा 2025 के प्रथम सेमेस्टर की शुरुआत सोमवार से हुई. पहले ही दिन एक परीक्षा केंद्र पर दूसरे की जगह एग्जाम देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. शिक्षक ने जब प्रपत्रों की जांच की तो मेल नहीं खाए. आरोपी की पहचान जाैनपुर निवासी सचिन सिंह यादव के रूप में हुई है.
डायट प्रवक्ता और परीक्षा पर्यवेक्षक डॉ. प्रसून कुमार ने बताया कि जिले के सभी केंद्रों पर परीक्षा सामान्य रूप से चल रही थी. इस बीच सूचना मिली कि लूकरगंज स्थित अग्रसेन इंटर कॉलेज में बाल विकास विषय की परीक्षा के दौरान अनुक्रमांक 25113503563 वाले अभ्यर्थी विवेक कुमार पुत्र श्रीपाल की जगह कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा दे रहा है. जांच में युवक सचिन सिंह पकड़ा गया. उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है. फर्जी अभ्यर्थी के मामले में संबंधित अभ्यर्थी और पकड़े गए युवक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
प्रयागराज के 16 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण रही परीक्षा: डॉ. प्रसून कुमार ने बताया कि 27 अक्टूबर को डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018, 2021, 2022, 2023 और एवं 2024 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जनपद प्रयागराज के जीजीआईसी कटरा, जीआईसी रामबाग, सीएवी इंटर कालेज सहित कुल 16 परीक्षा केन्द्रों पर सुबह 10 बजे से शुरू हुई थीं.
डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए निर्धारित 16 परीक्षा केन्द्रों में प्रथम पाली में कुल पंजीकृत 5773 प्रशिक्षुओं के सापेक्ष 5234 परीक्षा में सम्मिलित हुए. 315 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. द्वितीय पाली में कुल पंजीकृत 4908 के सापेक्ष 4622 परीक्षा में सम्मिलित हुए और 239 अनुपस्थित रहे. पूरे जनपद में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कराई जा रही है.
