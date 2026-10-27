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यूपी में 'अर्णब' चक्रवात का अलर्ट: 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका, प्रशासन अलर्ट मोड पर

आकाशीय बिजली की चेतावनी के लिए 'दामिनी ऐप' का करें इस्तेमाल ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज/देवरिया: बंगाल की खाड़ी में तेजी से सक्रिय हो रहे नए चक्रवात 'अर्णब' का असर अब उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंचलिक केंद्र लखनऊ की चेतावनी के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कई जगहों पर गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी तीव्र आशंका जताई गई है. संभावित प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राहत आयुक्त ने प्रदेश के समूचे प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं.

जिला प्रशासन 24 घंटे के लिए हुआ अलर्ट मोड पर: इसी सिलसिले में प्रयागराज के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, पुलिस, स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिला आपदा कंट्रोल रूम को चौबीसों घंटे सक्रिय रखा जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. मौसम में आए इस अचानक बदलाव से सबसे बड़ा खतरा खेतों में खड़ी और कट कर पड़ी फसलों पर मंडराने लगा है. इसे देखते हुए प्रशासन ने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वह गांव-गांव मुनादी कराकर किसानों को समय रहते जागरूक करे.

किसानों और आम जनता के लिए सुरक्षा संबंधी निर्देश: किसानों को सलाह दी गई है कि वे तैयार फसलों की तुरंत कटाई कर लें और कटी हुई फसल व अनाज को सुरक्षित ढके स्थानों पर पहुंचा दें. जान-माल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में बने जर्जर भवनों का तुरंत चिह्नांकन करने को कहा गया है. इन कमजोर और खतरनाक मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में शिफ्ट कराने के कड़े आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं. प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें. 'दामिनी ऐप' के इस्तेमाल और नुकसान की भरपाई की अपील: आंधी और भारी बारिश के दौरान लोगों को ऊंचे पेड़ों, कमजोर ढांचों और जलभराव वाले क्षेत्रों से पूरी तरह दूर रहने के लिए कहा गया है. आकाशीय बिजली की पहले से सटीक जानकारी और चेतावनी पाने के लिए 'दामिनी ऐप' का उपयोग करने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी क्षेत्र में जन-धन, पशु या फसल का नुकसान होता है, तो पीड़ित परिवार को तुरंत राहत राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ही नुकसान से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके तुरंत शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. देवरिया में चक्रवाती तूफान और भारी बारिश का हाई अलर्ट: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के किसानों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी ने बड़ी चिंता बढ़ा दी है. बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र अब एक खतरनाक चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है, जिसका सीधा असर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर देखने को मिलने वाला है. इस संभावित प्राकृतिक खतरे को देखते हुए जिला कृषि विभाग ने अन्नदाताओं को पूरी तरह सतर्क करते हुए फसल सुरक्षा के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने जानकारी दी कि भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 28 अक्टूबर से देवरिया में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बेमौसम बारिश होने की प्रबल संभावना है.