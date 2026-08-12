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कारोबारी का पासवर्ड चुराकर लगाई 31 लाख की चपत; प्रयागराज पुलिस ने दबोचा ठगी का आरोपी

जेम पोर्टल के जरिए अंजाम दे रहा था ठगी, भोपाल से पुलिस ने किया गिरफ्तार.

GeM पोर्टल का ठग किया गिरफ्तार
GeM पोर्टल का ठग किया गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 9:02 AM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज की साइबर पुलिस ने सरकारी जेम (GeM) पोर्टल पर सामान बेचने वाले एक कारोबारी का पासवर्ड हासिल कर 31 लाख रुपये से ज्यादा की हेराफेरी करने वाले शातिर ठग को भोपाल से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कारोबारी का भरोसा जीतकर उसके पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड हासिल किया और बैंक खाते की जानकारी बदलकर सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया.

प्रयागराज साइबर पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश (भोपाल) का रहने वाला 33 वर्षीय नीलेश कुमार अहिरवार खुद को सरकारी ब्रोकर बताता था. उसने कारोबारी को झांसा दिया कि वह सरकारी पोर्टल पर सामान बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से 'ऑथराइजेशन कोड' दिलवा सकता है. शुरुआत में कुछ सही कोड दिलवाकर उसने कारोबारी का विश्वास जीत लिया.


भरोसा होने पर कारोबारी ने अपने GeM पोर्टल का आईडी-पासवर्ड नीलेश को सौंप दिया. इसके बाद नीलेश ने चालाकी से पोर्टल में कारोबारी के बैंक खाते की जगह अपना बैंक खाता जोड़ दिया. इसके बाद सरकारी ऑर्डर के एवज में मिलने वाले 31,34,612 रुपये सीधे नीलेश के खाते में चले गए, जिन्हें उसने निकाल लिया और अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया.


शिकायत मिलते ही साइबर क्राइम थाना प्रयागराज के प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण गौतम, उप निरीक्षक राहुल कुमार और उनकी टीम ने जांच शुरू की और आरोपी नीलेश अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से अपराध में इस्तेमाल मोबाइल और सिम कार्ड भी जब्त किया है.

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