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कारोबारी का पासवर्ड चुराकर लगाई 31 लाख की चपत; प्रयागराज पुलिस ने दबोचा ठगी का आरोपी

प्रयागराज: प्रयागराज की साइबर पुलिस ने सरकारी जेम (GeM) पोर्टल पर सामान बेचने वाले एक कारोबारी का पासवर्ड हासिल कर 31 लाख रुपये से ज्यादा की हेराफेरी करने वाले शातिर ठग को भोपाल से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कारोबारी का भरोसा जीतकर उसके पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड हासिल किया और बैंक खाते की जानकारी बदलकर सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया.

प्रयागराज साइबर पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश (भोपाल) का रहने वाला 33 वर्षीय नीलेश कुमार अहिरवार खुद को सरकारी ब्रोकर बताता था. उसने कारोबारी को झांसा दिया कि वह सरकारी पोर्टल पर सामान बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से 'ऑथराइजेशन कोड' दिलवा सकता है. शुरुआत में कुछ सही कोड दिलवाकर उसने कारोबारी का विश्वास जीत लिया.



भरोसा होने पर कारोबारी ने अपने GeM पोर्टल का आईडी-पासवर्ड नीलेश को सौंप दिया. इसके बाद नीलेश ने चालाकी से पोर्टल में कारोबारी के बैंक खाते की जगह अपना बैंक खाता जोड़ दिया. इसके बाद सरकारी ऑर्डर के एवज में मिलने वाले 31,34,612 रुपये सीधे नीलेश के खाते में चले गए, जिन्हें उसने निकाल लिया और अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया.