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प्रयागराज: कोर्ट ने दिया भरण-पोषण का आदेश तो भड़का छोटा बेटा, सुबह टहलने निकले 70 वर्षीय पिता की गोली मारकर हत्या

एसीपी विमल किशोर मिश्रा के अनुसार पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राम दुलारे कोरी की हत्या के आरोपियों की तलाश कर रही है.

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प्रयागराज मर्डर केस: गुजारा भत्ता मांगने पर बेटे अखिलेश उर्फ शिवा ने ली जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 3:47 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. पिता को क्या पता था कि जिस जिगर के टुकड़े को उसने पाल-पोसकर और भूखा रहकर बड़ा किया है, वही बेटा बड़ा होकर उसके सीने में गोलियां दाग देगा.

यह वारदात तब सामने आई जब एक कलयुगी बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की सिर्फ इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि कोर्ट ने पिता के पक्ष में भरण-पोषण का आदेश जारी कर दिया था. लल्ला चुंगी चौराहे पर रोजाना की तरह सुबह-सुबह टहलने निकले इस बुजुर्ग की उनके ही छोटे बेटे ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी.

जानकारी देते एसीपी विमल किशोर मिश्रा. (Video Credit: ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज देखकर परिजनों के उड़े होश: आरोपी बेटे ने अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. जब स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को खून से लथपथ सड़क पर पड़े देखा, तो उन्होंने तत्काल यूपी डायल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हेंमृत घोषित कर दिया. पुलिस ने जब कानूनी पहचान के लिए बुजुर्ग के पास मौजूद दस्तावेजों की बारीकी से जांच की, तब जाकर उनकी पहचान हो सकी.

कपड़ों से मिला वृद्धाश्रम का ID कार्ड: पुलिस ने इसके तुरंत बाद पीड़ित परिजनों को राम दुलारे हत्या की सूचना दी और शव की शिनाख्त के लिए बुलाया. मौके पर पहुंचे परिजनों को जब पुलिस ने चौराहे के पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज दिखाए, तो उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई. वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग का ही सबसे छोटा बेटा अखिलेश था. कर्नलगंज के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विमल किशोर मिश्रा ने बताया कि डायल-112 पर शुरुआती सूचना मिली थी कि लल्ला चुंगी चौराहे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गये हैं.

आठ संतानों में सबसे छोटा बेटा है अखिलेश: पुलिस ने जब अस्पताल पहुंचकर जांच की, तो पता चला कि बुजुर्ग के सीने में बेहद नजदीक से गोली मारी गई थी. इसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग के कपड़ों की गहन तलाशी ली, जिसमें मिले एक वृद्धाश्रम के आईडी कार्ड से उनकी पहचान सुनिश्चित की गई. बुजुर्ग की पहचान शिवकुटी थाना क्षेत्र के लाल की सराय निवासी 70 वर्षीय राम दुलारे कोरी के रूप में हुई है, जो पेशे से टाइल्स मिस्त्री का काम करते थे. परिजनों ने बताया कि पिता और बेटों के बीच संपत्ति और गुजारा भत्ते को लेकर काफी समय से रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे थे.

अदालती आदेश से नाराज होकर बेटे ने रची खूनी साजिश: बुजुर्ग राम दुलारे ने अपने बेटों के खिलाफ कोर्ट में भरण-पोषण का एक वाद दायर किया था, जिस पर हाल ही में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था. इसी अदालती आदेश को लेकर छोटा बेटा अखिलेश उर्फ शिवा अपने पिता से भीतर ही भीतर बेहद नाराज था. अखिलेश राम दुलारे कोरी की आठ संतानों में सबसे छोटा बेटा था, जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा लाड-प्यार से पाला था. पीड़ित परिवार की लिखित तहरीर के आधार पर कर्नलगंज थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित कर दबिश देना शुरू कर दिया है.

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