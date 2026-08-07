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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा- "प्रशासनिक दबाव में रद्द की गई मैदान की अनुमति और होटल की बुकिंग"

प्रयागराज में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य सरकार पर राहुल गांधी के कार्यक्रमों में व्यवधान डालने का आरोप लगाया.

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कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस: सरकार पर राहुल गांधी के दौरे में अड़ंगा डालने का आरोप (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 9:27 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 10:03 PM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज में हुई कांग्रेस की पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य सरकार पर राहुल गांधी के कार्यक्रमों में लगातार व्यवधान डालने और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवाओं, आम जनता और छात्रों के ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं, जिससे घबराकर सरकार उनके कार्यक्रमों और ठहरने के इंतज़ामों तक को बाधित करने की कोशिश कर रही है.

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार की घबराहट का आलम यह है कि 30 तारीख को राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए जिस स्थल की अनुमति दी गई थी, उसे 5 तारीख को अचानक निरस्त कर दिया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से दिए गए हलफनामे या शर्तों में कोई व्यवधान नहीं था.

प्रयागराज में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय. (Video Credit: ETV Bharat)

मैदान की अनुमति वापस लेने का दावा: मैदान और खेलकूद परिसर को बिना नुकसान पहुंचाए, बल्कि उसे पहले से बेहतर और व्यवस्थित करके वापस सौंपने का भरोसा देने के बावजूद अनुमति रद्द की गई. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस विध्वंस करने वाली नहीं, बल्कि निर्माण करने वाली पार्टी है. प्रशासनिक दबाव का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जिस होटल (त्रिवेणी ग्रैंड) में वे ठहरे हुए थे, उस पर सरकार का दबाव डालकर अचानक बुकिंग रद्द करवा दी गई और तत्काल खाली करने को कहा गया. हालांकि, इस तरह की रुकावटों के बावजूद संगम नगरी प्रयागराज का यह कार्यक्रम अब पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है.

केपी. मैदान में युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी: उन्होंने घोषणा की कि राहुल गांधी अगले दिन शाम 5:00 बजे के.पी. मैदान पहुंचेंगे और छात्र-छात्राओं व युवाओं से सीधा संवाद करेंगे. इससे पूर्व, पूर्वजों की ऐतिहासिक धरती होने के नाते राहुल गांधी आनंद भवन भी जाएंगे और अपने पूर्वजों (पंडित जवाहरलाल नेहरू व पंडित मोतीलाल नेहरू) को नमन करेंगे. उन्होंने बताया कि शाम 5:00 बजे छात्र संघ भवन से एक बाइक रैली निकाली जाएगी, जो शहीद लाल पद्मधर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए आनंद भवन तक जाएगी. इस रैली में पार्टी के प्रांतीय प्रभारी, ओबीसी चेयरमैन, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे.

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Last Updated : August 7, 2026 at 10:03 PM IST

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