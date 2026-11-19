ETV Bharat / state

घटती वैकेंसी, देरी से आते रिजल्ट और बढ़ती उम्र के दबाव में घुट रहे प्रतियोगी छात्र; जानें क्या है संगम नगरी के युवाओं का दर्द

छात्रों का टूट रहा मनोबल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज को देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां हजारों युवा रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी, यूपीएसएसएससी और शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सालों तक मेहनत करते हैं. लेकिन अब यही छात्र घटती भर्तियों, परीक्षा कैलेंडर की अनिश्चितता और परिणामों में कथित गड़बड़ियों से परेशान हैं.

लाइब्रेरी में रोजाना 8 से 12 घंटे पढ़ाई करने वाले इन युवाओं के सामने अब सिर्फ परीक्षा पास करने की चुनौती नहीं, बल्कि अपना भविष्य सुरक्षित करने का सवाल भी खड़ा हो गया है.

साल-दर-साल घटते पदों और अनिश्चितता ने बढ़ाई बेचैनी. (Video Credit: ETV Bharat) चार से पांच साल तक घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि समय पर भर्तियां नहीं निकलने और पदों की संख्या कम होने से उनका मनोबल टूट रहा है. एक तरफ उम्र निकलने की चिंता है, तो दूसरी तरफ परिवार की आर्थिक उम्मीदों और समाज के सवालों का दबाव. कई छात्रों के पास कोई वैकल्पिक करियर योजना भी नहीं है. ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उनके लिए लगातार मानसिक और आर्थिक संघर्ष बनती जा रही है. रेलवे भर्ती में घटते पदों और अप्रेंटिस कोटे पर सवाल: केंद्र सरकार के सबसे बड़े नियोक्ताओं में शामिल भारतीय रेलवे की भर्तियों को लेकर भी छात्रों में नाराजगी है. अभ्यर्थियों का कहना है कि देश की आबादी और रेल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके अनुपात में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं. उनका दावा है कि पहले रेलवे में एक लाख से अधिक पदों पर भर्तियां निकलती थीं, जबकि अब पदों की संख्या काफी कम हो गई है. रेलवे में अप्रेंटिस यानी CCAA करने वाले अभ्यर्थियों के 20 प्रतिशत कोटे को लेकर भी विवाद है. छात्रों का आरोप है कि नोटिफिकेशन में दिए गए नियमों के मुताबिक चयन नहीं हो रहा और मेरिट सूची तैयार करने में विसंगतियां हैं. इसी मुद्दे को लेकर प्रयागराज में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं. ढ़ती उम्र, आर्थिक तंगी और सामाजिक तानों के बोझ से गहराया तनाव. (Photo Credit: ETV Bharat) छात्र सौरभ ने बताया कि रेलवे में एनटीपीसी (ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट) और ग्रुप-D की वैकेंसी लगातार घटती जा रही है. सबसे बड़ी दिक्कत अप्रेंटिस करने वाले छात्रों के साथ हो रही है. एक साल तक कड़ा काम कराने के बाद 20 फीसदी कोटे की बात कही जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन के नियमों को दरकिनार कर अलग-अलग मेरिट बनाई जा रही है. इसी के विरोध में छात्र कड़ाके की ठंड में रातभर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं. हमारी मांग है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी किया जाए. यूपी पुलिस भर्ती का कैलेंडर नहीं, छात्रों की बढ़ी चिंता: राज्य स्तरीय भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं की परेशानी भी कम नहीं है. उत्तर प्रदेश पुलिस और सब-इंस्पेक्टर यानी दरोगा भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती बोर्ड का कोई निश्चित वार्षिक कैलेंडर नहीं है. उन्हें यह पता नहीं होता कि अगली भर्ती कब आएगी और परीक्षा कब होगी. इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर भी छात्रों के मन में सवाल हैं. उनका आरोप है कि अलग-अलग पालियों में हुई परीक्षाओं के अंकों के समायोजन से चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है. पूर्व की कुछ भर्तियों में सामने आई कथित गड़बड़ियों ने भी अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ाई है. पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी करने की उठाई मांग. (Photo Credit: ETV Bharat) छात्र अमन यादव ने कहा कि वो 2023 के अंत से प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे हैं. यहां सबसे बड़ी चुनौती निरंतरता बनाए रखना है, क्योंकि वैकेंसी समय पर नहीं आती. यूपी पुलिस भर्ती का कोई कैलेंडर नहीं है कि कब भर्ती आएगी और कब परीक्षा होगी. ऊपर से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ऐसा हो रहा है कि कम नंबर वालों का चयन हो जाता है और ज्यादा नंबर लाने वाले बाहर रह जाते हैं. हमारी मांग है कि भले ही 10 हजार पद आएं, लेकिन हर साल तय कैलेंडर के हिसाब से भर्ती हो." किराया, कोचिंग और किताबों का खर्च बढ़ा रहा आर्थिक दबाव: प्रयागराज के डेलीगेट्स और लॉज में रहने वाले ज्यादातर प्रतियोगी छात्र मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं. कमरे का किराया, मेस का खर्च, कोचिंग और लाइब्रेरी की फीस के साथ किताबों का खर्च उठाना उनके लिए बड़ी चुनौती है. कई छात्र चार से पांच साल तक लगातार तैयारी करते रहते हैं, लेकिन चयन नहीं होने पर आर्थिक दबाव और बढ़ जाता है.