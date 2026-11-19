घटती वैकेंसी, देरी से आते रिजल्ट और बढ़ती उम्र के दबाव में घुट रहे प्रतियोगी छात्र; जानें क्या है संगम नगरी के युवाओं का दर्द
तैयारी कर रहे लाखों छात्र घटती वैकेंसी, परीक्षा कैलेंडर की कमी और आर्थिक व सामाजिक दबाव के कारण गहरे तनाव से गुजर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:20 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 9:54 PM IST
प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज को देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां हजारों युवा रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी, यूपीएसएसएससी और शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सालों तक मेहनत करते हैं. लेकिन अब यही छात्र घटती भर्तियों, परीक्षा कैलेंडर की अनिश्चितता और परिणामों में कथित गड़बड़ियों से परेशान हैं.
लाइब्रेरी में रोजाना 8 से 12 घंटे पढ़ाई करने वाले इन युवाओं के सामने अब सिर्फ परीक्षा पास करने की चुनौती नहीं, बल्कि अपना भविष्य सुरक्षित करने का सवाल भी खड़ा हो गया है.
चार से पांच साल तक घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि समय पर भर्तियां नहीं निकलने और पदों की संख्या कम होने से उनका मनोबल टूट रहा है. एक तरफ उम्र निकलने की चिंता है, तो दूसरी तरफ परिवार की आर्थिक उम्मीदों और समाज के सवालों का दबाव. कई छात्रों के पास कोई वैकल्पिक करियर योजना भी नहीं है. ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उनके लिए लगातार मानसिक और आर्थिक संघर्ष बनती जा रही है.
रेलवे भर्ती में घटते पदों और अप्रेंटिस कोटे पर सवाल: केंद्र सरकार के सबसे बड़े नियोक्ताओं में शामिल भारतीय रेलवे की भर्तियों को लेकर भी छात्रों में नाराजगी है. अभ्यर्थियों का कहना है कि देश की आबादी और रेल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके अनुपात में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं. उनका दावा है कि पहले रेलवे में एक लाख से अधिक पदों पर भर्तियां निकलती थीं, जबकि अब पदों की संख्या काफी कम हो गई है.
रेलवे में अप्रेंटिस यानी CCAA करने वाले अभ्यर्थियों के 20 प्रतिशत कोटे को लेकर भी विवाद है. छात्रों का आरोप है कि नोटिफिकेशन में दिए गए नियमों के मुताबिक चयन नहीं हो रहा और मेरिट सूची तैयार करने में विसंगतियां हैं. इसी मुद्दे को लेकर प्रयागराज में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं.
छात्र सौरभ ने बताया कि रेलवे में एनटीपीसी (ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट) और ग्रुप-D की वैकेंसी लगातार घटती जा रही है. सबसे बड़ी दिक्कत अप्रेंटिस करने वाले छात्रों के साथ हो रही है. एक साल तक कड़ा काम कराने के बाद 20 फीसदी कोटे की बात कही जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन के नियमों को दरकिनार कर अलग-अलग मेरिट बनाई जा रही है. इसी के विरोध में छात्र कड़ाके की ठंड में रातभर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं. हमारी मांग है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी किया जाए.
यूपी पुलिस भर्ती का कैलेंडर नहीं, छात्रों की बढ़ी चिंता: राज्य स्तरीय भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं की परेशानी भी कम नहीं है. उत्तर प्रदेश पुलिस और सब-इंस्पेक्टर यानी दरोगा भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती बोर्ड का कोई निश्चित वार्षिक कैलेंडर नहीं है. उन्हें यह पता नहीं होता कि अगली भर्ती कब आएगी और परीक्षा कब होगी.
इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर भी छात्रों के मन में सवाल हैं. उनका आरोप है कि अलग-अलग पालियों में हुई परीक्षाओं के अंकों के समायोजन से चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है. पूर्व की कुछ भर्तियों में सामने आई कथित गड़बड़ियों ने भी अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ाई है.
छात्र अमन यादव ने कहा कि वो 2023 के अंत से प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे हैं. यहां सबसे बड़ी चुनौती निरंतरता बनाए रखना है, क्योंकि वैकेंसी समय पर नहीं आती. यूपी पुलिस भर्ती का कोई कैलेंडर नहीं है कि कब भर्ती आएगी और कब परीक्षा होगी. ऊपर से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ऐसा हो रहा है कि कम नंबर वालों का चयन हो जाता है और ज्यादा नंबर लाने वाले बाहर रह जाते हैं. हमारी मांग है कि भले ही 10 हजार पद आएं, लेकिन हर साल तय कैलेंडर के हिसाब से भर्ती हो."
किराया, कोचिंग और किताबों का खर्च बढ़ा रहा आर्थिक दबाव: प्रयागराज के डेलीगेट्स और लॉज में रहने वाले ज्यादातर प्रतियोगी छात्र मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं. कमरे का किराया, मेस का खर्च, कोचिंग और लाइब्रेरी की फीस के साथ किताबों का खर्च उठाना उनके लिए बड़ी चुनौती है. कई छात्र चार से पांच साल तक लगातार तैयारी करते रहते हैं, लेकिन चयन नहीं होने पर आर्थिक दबाव और बढ़ जाता है.
शिक्षक भर्ती यानी TGT और LT ग्रेड के साथ पीसीएस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्तियों की प्रक्रिया कई बार कानूनी विवादों में फंस जाती है. इससे परीक्षा और चयन में सालों लग जाते हैं. लंबे इंतजार के कारण छात्रों की उम्र बढ़ती जाती है और उनके सामने नए नियमों और चयन प्रक्रिया की चुनौतियां भी खड़ी हो जाती हैं.
छात्र राहुल कनौजिया ने कहा कि वो पिछले चार साल से प्रयागराज में रहकर शिक्षक भर्ती और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं. समय के साथ वैकेंसी घट रही हैं और अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है. पुराने छात्रों के सामने नए नियमों और परसेंटेज कटऑफ की चुनौती आ जाती है, जिससे भर्तियां कोर्ट में फंस जाती हैं. घर से आर्थिक दबाव हर छात्र पर रहता है. कमरे का किराया, लाइब्रेरी की फीस और किताबों का खर्च उठाते हुए जब परिणाम नहीं मिलता, तो छात्र गहरे तनाव में चले जाते हैं."
सालों की मेहनत के बाद भी चयन का भरोसा नहीं: लंबे समय से तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि वे हर दिन कई घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन भर्ती में पदों की कम संख्या उनके सामने बड़ी बाधा बन जाती है. परिवार की ओर से पढ़ाई पर खर्च किए जा रहे पैसे का जवाब देना भी मुश्किल होता जा रहा है. कई बार दो-तीन साल की तैयारी के बाद भी छात्रों को यह समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है.
छात्र विशाल यादव ने कहा कि मैं करीब चार साल से यहां तैयारी कर रहा हूं और रोजाना आठ घंटे से ज्यादा लाइब्रेरी में पढ़ता हूं. पहले रेलवे पांच साल में एक बार बड़ी भर्ती निकालता था, लेकिन अब हर साल भर्ती के नाम पर पदों की संख्या बेहद कम कर दी गई है. जब पद कम होते हैं तो पहले से ही मनोबल टूट जाता है. परिवार वाले पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उन्हें जवाब भी देना होता है. हमारे पास दो-तीन साल बाद इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं.
सरकारी नौकरी का सपना और सामाजिक दबाव: लंबे समय से तैयारी कर रहे कई छात्रों के पास कोई प्लान-B यानी वैकल्पिक करियर नहीं है. कुछ अभ्यर्थी बीएड या बीटीसी करने के बाद भी सरकारी नौकरी की उम्मीद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि मध्यमवर्गीय परिवारों में सरकारी नौकरी को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है.
छात्र आशीष यादव ने कहा कि वो पिछले साढ़े चार साल से प्रयागराज में हैं. माता-पिता शुरुआत में आजादी देते हैं, लेकिन जब चार-पांच साल बीत जाते हैं तो परिवार के साथ रिश्तेदारों और पड़ोसियों का सामाजिक दबाव भी बढ़ जाता है. रेलवे और शिक्षक भर्ती समेत हर क्षेत्र में पद कम हो रहे हैं. हम मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं, इसलिए सरकारी नौकरी हमारे लिए सम्मान की बात है. अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं सोचा है. पूरी कोशिश है कि सरकारी नौकरी लेकर ही घर लौटें."
टाइपिंग टेस्ट और अगले चरण के इंतजार में अभ्यर्थी: यूपीएसएसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे ऋतिक यादव जैसे छात्रों की भी यही शिकायत है कि हर साल भर्ती निकलने के बावजूद पदों की संख्या बहुत कम रहती है. उनका कहना है कि चार साल की मेहनत के बाद भी कई अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरणों का इंतजार करना पड़ रहा है. कहीं टाइपिंग टेस्ट बाकी है तो कहीं अन्य चरणों की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है.
छात्रों का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी से उनकी तैयारी और भविष्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं. लगातार बदलते नियम और लंबे इंतजार के कारण उनके सामने अनिश्चितता बनी रहती है. प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे इन युवाओं की सरकार से एक ही मांग है कि खाली पदों को जल्द भरा जाए.
वे चाहते हैं कि सभी विभागों में भर्ती का निश्चित कैलेंडर जारी हो और परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से समय पर पूरी कराई जाएं. उनका कहना है कि मेहनत करने वाले युवाओं को कम से कम यह भरोसा तो मिलना चाहिए कि उनकी तैयारी के बाद भर्ती प्रक्रिया तय समय पर पूरी होगी.
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