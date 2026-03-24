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प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा: अब तक 17 लोग रेस्क्यू, 4 मौतें; 12 जेसीबी हटा रहीं मलबा

लगातार अमोनिया गैस का रिसाव जारी, रेस्क्यू करने में दिक्कत, रात से SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड, कई थाने की फोर्स लगीं.

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प्रयागराज में सोमवार को कोल्ड स्टोरेज ढहने के बाद, अभी तक चल रहा रेस्क्यू. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 12:09 PM IST

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प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज के गंगा पार में फाफामऊ थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से सोमवार को भीषण हादसा हो गया था. कोल्ड स्टोर जब गिरा तो उस समय अफरा-तफरी मच गई. हादसा इतना भीषण था कि जिसमें 17 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया और 4 लोगों की मौत हो गई. सोमवार से मंगलवार सुबह तक रेस्क्यू लगातार चलता रहा है, जिसमें पूरी रात 3 टीमें SDRF, वाराणसी की एक NDRF सहित फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य की टीम और कई थाने की फोर्स रात भर रेस्क्यू करती रही. फिलहाल अभी भी रेस्क्यू जारी है, वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कल से लगातार अमोनिया गैस के रिसाव से सांस लेना मुश्किल हो गया है.

12 जेसीबी मौके पर मौजूद चल रहा तेजी से कार्य. (Video Credit; ETV Bharat)

बदा दें, लगभग 12 JCB और उतने ही मलबे उठाने वाली ट्रक और लगातार रेस्क्यू के बाद, अभी भी यहां पर काम में लगे कर्मचारियों का कहना है कि अभी भी एक दिन इस मलबे को हटाने में लग सकता है. वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 17 लोगों को बचाकर अस्पताल भेजा गया है और 12 लोग घायल हैं.

इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, यह कोल्ड स्टोरेज सपा के पूर्व विधायक अंसार अहमद का बताया जा रहा है. शुरुआती जांच में बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में भारी लापरवाही की बात सामने आ रही है. चश्मदीदों का कहना है कि बिल्डिंग एक तरफ से झुकने लगी और फिर अचानक उसकी छत भरभराकर गिर गई.

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कोल्ड स्टोरेज का मुख्य भाग अभी बाकी (Photo Credit; ETV Bharat)

इतना ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस के रिसाव की भी होने लगा, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि उनके पास लाइसेंस था, लेकिन अब इस बात की गहन जांच की जाएगी कि क्या मानकों की अनदेखी की गई थी. जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद हैं. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्राथमिकता मलबे में दबे संभावित अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है.

जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे. घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज और बेली अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे का सटीक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. कुछ लोगों का कहना है कि गैस रिसाव या अंदर हुए किसी विस्फोट की वजह से दीवार गिरी है. एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर दी गई है, जो 24 से 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट में अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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