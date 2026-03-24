ETV Bharat / state

प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा; कछार में गिराया गया मलबा, आलू, सरिया और ईंट ले जाने की मची होड़

प्रयागराज : फाफामऊ थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से सोमवार को हादसे के बाद मंगलवार को मलबा घटनास्थल से उठाकर कछार क्षेत्र में लाया गया था. जिसके बाद कोल्ड स्टोरेज के मलबे में दबे आलू, ईंट-सरिया उठाकर ले जाने की होड़ मच गई.

बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज के गंगा पार में फाफामऊ थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से सोमवार को भीषण हादसा हो गया था. कोल्ड स्टोर जब गिरा तो उस समय अफरा-तफरी मच गई थी. हादसा इतना भीषण था कि जिसमें 17 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया था और 4 लोगों की मौत हो गई थी. सोमवार से मंगलवार सुबह तक रेस्क्यू लगातार चलता रहा, जिसमें पूरी रात तीन टीमें SDRF, वाराणसी की एक NDRF सहित फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य की टीम और कई थाने की फोर्स रात भर रेस्क्यू करती रही थीं. लोगों का कहना था कि अमोनिया गैस के रिसाव से सांस लेना मुश्किल हो गया है.