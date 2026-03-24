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प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा; कछार में गिराया गया मलबा, आलू, सरिया और ईंट ले जाने की मची होड़

चंदापुर गांव में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से सोमवार को भीषण हादसा हो गया था.

कछार में गिराया गया मलबा
कछार में गिराया गया मलबा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 11:12 PM IST

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प्रयागराज : फाफामऊ थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से सोमवार को हादसे के बाद मंगलवार को मलबा घटनास्थल से उठाकर कछार क्षेत्र में लाया गया था. जिसके बाद कोल्ड स्टोरेज के मलबे में दबे आलू, ईंट-सरिया उठाकर ले जाने की होड़ मच गई.

बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज के गंगा पार में फाफामऊ थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से सोमवार को भीषण हादसा हो गया था. कोल्ड स्टोर जब गिरा तो उस समय अफरा-तफरी मच गई थी. हादसा इतना भीषण था कि जिसमें 17 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया था और 4 लोगों की मौत हो गई थी. सोमवार से मंगलवार सुबह तक रेस्क्यू लगातार चलता रहा, जिसमें पूरी रात तीन टीमें SDRF, वाराणसी की एक NDRF सहित फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य की टीम और कई थाने की फोर्स रात भर रेस्क्यू करती रही थीं. लोगों का कहना था कि अमोनिया गैस के रिसाव से सांस लेना मुश्किल हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, यह कोल्ड स्टोरेज सपा के पूर्व विधायक का बताया जा रहा था. शुरुआती जांच में बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में भारी लापरवाही की बात सामने आ रही थी. चश्मदीदों का कहना था कि बिल्डिंग एक तरफ से झुकने लगी और फिर अचानक उसकी छत भरभराकर गिर गई थी.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा: अब तक 17 लोग रेस्क्यू, 4 मौतें; 12 जेसीबी हटा रहीं मलबा

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