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प्रयागराज में अफसरों को देख कोचिंग संचालक ने अंदर से बंद किया गेट, 'मेडीजोन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट' सील

नियमों को ताक पर रखकर चल रहे थे कई संस्थान: इस घटना के बाद अधिकारियों ने जब भीतर जाकर पड़ताल की, तो वहां नियमों को ताक पर रखकर कई तरह के संस्थान संचालित होते पाए गए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस इमारत में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ-साथ कंप्यूटर कोर्स और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी समानांतर रूप से चल रही थीं, जिसके कारण यहां रोजाना सैकड़ों छात्र-छात्राओं का आना-जाना लगा रहता है. इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी के बावजूद भवन के उपयोग, उसके स्वीकृत मानचित्र और सबसे महत्वपूर्ण अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर कमियां दिखाई दीं. गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए फायर विभाग ने तुरंत प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी मौके पर बुला लिया, जिन्होंने भवन की वैधानिक स्थिति की जांच शुरू की.

आधे घंटे तक बाहर रुकी रहे अफसर: जांच अधिकारियों को अचानक करीब आधे घंटे तक बाहर ही रोक दिया गया, जिससे मौके पर भारी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गेट बंद होने और बाहर अधिकारियों की फौज देखकर अंदर मौजूद छात्र भी बुरी तरह से सहम गए. देखते ही देखते चौराहे पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी, जिसे संभालना मुश्किल हो रहा था. स्थिति बिगड़ती देख तत्काल सिविल लाइंस पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और कोचिंग संचालक से सख्त लहजे में बातचीत कर मुख्य गेट को खुलवाया, जिसके बाद ही फायर विभाग की टीम अंदर दाखिल हो सकी.

प्रयागराज: लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के कोचिंग संस्थानों और शैक्षणिक केंद्रों में हड़कंप मचा हुआ है. बुधवार को प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित मिश्रा भवन चौराहे के पास उस समय बेहद तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब नियमित निरीक्षण के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को देखकर एक कोचिंग संचालक ने डर के मारे भवन का मुख्य गेट अंदर से बंद कर लिया.

15 संस्थानों को मिला 7 दिनों का अल्टीमेटम: प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी सचंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि कल हम लोगों ने कुल 23 संस्थान चेक किए थे, जिनमें से 15 में कुछ कमी पाई गई थी. उन 15 संस्थानों को हमारे द्वारा नोटिस निर्गत कर दिए गए हैं और 7 दिन का समय दिया गया है. उन्हें बोला गया है कि 7 दिन में ये कमियां पूरी करते हुए हमको अवगत कराएं, जिससे टीम दोबारा चेक कर ले. इस कार्रवाई के लिए लगातार 9 टीमें पूरे कमिश्नरेट में काम कर रही हैं. आज सुबह से जो सिविल लाइंस की टीम यहाँ पर है, मैं स्वयं भी इनके साथ आज यहाँ देखने के लिए आया था.

8 टीमें अलग-अलग तहसीलों में कर रहीं जांच: प्रभारी आज अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं और लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं. बाकी 8 टीमें अलग-अलग तहसीलों में लगी हुई हैं और वहां भी ऐसे ही औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं. हमारी टीम यहाँ नियमित निरीक्षण के लिए पहुंची थी, लेकिन संस्थान द्वारा मुख्य गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद सिविल लाइंस पुलिस और पीडीए के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया. जांच के दौरान सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई 'मेडीजोन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट' पर देखने को मिली. मौके पर मौजूद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह ने इस संस्थान की अवैध स्थिति और सीलिंग की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट की.

नक्शा और एनओसी दिखाने में नाकाम रहे संचालक: गंगेश कुमार सिंह ने कहा, यह बिल्डिंग बेसमेंट और जी प्लस टू (G+2) मंजिल की निर्मित है, जो तकरीबन 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट एरिया पर बनी है. इसमें लगभग 4000 स्क्वायर फीट के आसपास फ्लोर तैयार करके इन लोगों को दिया गया है. इसके बेसमेंट में पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पर एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और गर्ल्स हॉस्टल भी है. फर्स्ट फ्लोर पर इनका पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है और सेकंड फ्लोर पर लगभग 8 पार्टनर हैं जो लोग यहाँ रहते हैं. यह पूरी की पूरी बिल्डिंग मानकों के विपरीत पाई गई है क्योंकि ज़िम्मेदार लोग इसका कोई स्वीकृत नक्शा नहीं दिखा पाए और न ही कोई NOCप्रस्तुत कर सके.

प्रयागराज में छात्रों की जान से खिलवाड़: बिल्डिंग को मानकों के अनुरूप न पाते हुए तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है. अभियान के तहत अब तक यह 5वां संस्थान है जिसे नियमों की अनदेखी के कारण सील किया गया है. अन्य चीज़ों की भी गहनता से जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे और भी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की इस संयुक्त और ताबड़तोड़ कार्रवाई से साफ है कि आने वाले दिनों में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरियों, हॉस्टलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा और कसने वाला है. अधिकारियों ने दोटूक शब्दों में चेतावनी दी है कि छात्रों की जान से खिलवाड़ करने वाले और मानकों की अनदेखी करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा.

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