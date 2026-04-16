ETV Bharat / state

प्रयागराज: सिविल लाइंस के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, योगा क्लास में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया

रेस्टोरेंट में आग से मची अफरा-तफरी: दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही रेस्टोरेंट के बगल में सटी बिल्डिंग से लगभग एक दर्जन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. आग फैलने के कारण पूरी बिल्डिंग में गाढ़ा धुआं भर गया था, जिससे लोगों का सांस लेना दूभर हो गया था. जब लोग सुरक्षित बाहर आए, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया. गनीमत यह रही कि आग के भयावह होने से पहले ही सभी को बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ.

प्रयागराज: प्रयागराज के पॉश इलाके सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई. जब तक आग विकराल रूप ले पाती, वहां मौजूद जागरूक लोगों ने खुद ही आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई ताकि स्थिति को नियंत्रण में लिया जा सके.

दम घुटने जैसी हुई स्थिति: रेस्क्यू किए गए लोगों ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि धुआं इतना अधिक था कि लग रहा था जैसे दम घुट जाएगा. स्थानीय लोगों की त्वरित मदद की वजह से ही उनकी जान बच पाई और वे सुरक्षित स्थान तक पहुंच सके. फायर अधिकारी आरके चौरसिया ने पुष्टि की है कि अब आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है और आग लगने के कारणों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है.

लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा: जैसे-जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होने लगा है. फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि वे जगह-जगह जाकर मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं को समय रहते रोका जा सके. इस घटना के दौरान बगल की बिल्डिंग में एक योगा क्लास चल रही थी, जहां करीब 20 से 25 लोग अभ्यास कर रहे थे. योग कर रहे लोग चीख-पुकार सुनकर चौकन्ने हुए और नीचे झांकने पर उन्हें खतरे का अंदाजा हुआ.

फर्नीचर के कारण भड़की आग: योगाभ्यास कर रहे लोगों को कुछ लोग तुरंत ऊपर पहुंचकर सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रहे, जिससे बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में खाना पकाने के लिए भट्ठियां जलाई गई थीं, जिनकी चिंगारी से आग भड़की. रेस्टोरेंट का काफी हिस्सा फर्नीचर और लकड़ी के काम से बना हुआ था, जिसके कारण आग ने तुरंत विकराल रूप धारण कर लिया. समय रहते काबू पाए जाने के कारण आग आसपास की अन्य इमारतों में नहीं फैल सकी.

यह भी पढ़ें- कानपुर: किडनी कांड का आरोपी मुदस्सिर ने किया कोर्ट में सरेंडर, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल