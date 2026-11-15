रेल यात्रियों को बड़ी राहत; प्रयागराज, छिवकी और सूबेदारगंज से गुजरेंगी 10 से ज्यादा स्पेशल गाड़ियां, देखें पूरा शेड्यूल
14 नवंबर से दिसंबर माह तक विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का संचालन और विस्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 8:20 AM IST
प्रयागराज : त्योहारों और छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तर मध्य रेलवे (NCR) समेत विभिन्न क्षेत्रीय रेल प्रशासन ने पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन के फेरों में विस्तार किया है. इनमें से अधिकांश गाड़ियां प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशनों से होकर गुजरेंगी. जिससे दिल्ली, मुंबई, गुजरात और बिहार की ओर यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का संचालन और विस्तार 14 नवंबर से लेकर दिसंबर माह तक किया जा रहा है.
प्रयागराज और सूबेदारगंज होकर गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनें
दानापुर–आनंद विहार वन-वे स्पेशल (03231) : 17 नवंबर को दानापुर से चलकर रात 22:10 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और अगले दिन दोपहर 12:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
मालदा टाउन–शकूरबस्ती छठ स्पेशल (03439/03440) : यह ट्रेन 16 व 21 नवंबर को मालदा टाउन से चलकर तड़के 03:10 बजे सूबेदारगंज रुकेगी. वापसी में 17 व 22 नवंबर को शकूरबस्ती से चलकर सुबह 04:30 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी.
गुजरात से बिहार जाने वाली 5 वन-वे स्पेशल ट्रेनें (प्रयागराज छिवकी के रास्ते) : पश्चिम रेलवे द्वारा 15 नवंबर को चलाई जा रही उधना–गया (09081) शाम 17:20 बजे, उधना–बरौनी (09089) शाम 19:20 बजे, वलसाड–राजगीर (09063) सुबह 08:35 बजे, वलसाड–समस्तीपुर (09067) रात 21:35 बजे और अहमदाबाद–मधुबनी (09431) सुबह 10:00 बजे प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर ठहराव लेंगी. 16 नवंबर को चलने वाली उधना–झंझारपुर (09061) शाम 19:20 बजे छिवकी पहुंचेगी.
झांसी-दिल्ली और मुंबई रूट की स्पेशल गाड़ियां
वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–हज़रत निज़ामुद्दीन (01901/01902) : इस अनारक्षित स्पेशल ट्रेन के 2-2 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए हैं. झांसी से यह 14 व 15 नवंबर को शाम 19:20 बजे और निज़ामुद्दीन से 15 व 16 नवंबर को तड़के 04:25 बजे चलेगी.
छेहरटा–बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट (04674/04673) : 15 नवंबर को छेहरटा (अमृतसर) से और 16 नवंबर को बांद्रा टर्मिनस से एक-एक फेरा संचालित होगा.
अन्य वन-वे स्पेशल : 15 नवंबर को बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर (09113) तथा 16 नवंबर को प्रतापनगर–रक्सौल (09133) स्पेशल ट्रेन झांसी, कानपुर और लखनऊ के रास्ते चलाई जाएगी.
फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े
नई दिल्ली–हावड़ा स्पेशल (04054/04053) : नई दिल्ली से 14, 16 व 18 नवंबर को और हावड़ा से 16, 18 व 20 नवंबर को 3-3 अतिरिक्त फेरे लगेंगे.
रानी कमलापति–दानापुर रूट : गाड़ी संख्या 01667/01668 के फेरे 27 व 28 नवंबर तक (3-3 फेरे) तथा 01661/01662 के फेरे 25 व 26 नवंबर तक (2-2 फेरे) बढ़ाए गए हैं.
सोगरिया–दानापुर स्पेशल (09823/09824) : इसके फेरों को 12 व 14 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है. हालांकि कोहरे को देखते हुए दिसंबर के फेरों पर अलग से समीक्षा की जा रही है.
डॉ. शिवम शर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, एनटीईएस (NTES) ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 से ट्रेनों की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें.
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