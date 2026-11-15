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रेल यात्रियों को बड़ी राहत; प्रयागराज, छिवकी और सूबेदारगंज से गुजरेंगी 10 से ज्यादा स्पेशल गाड़ियां, देखें पूरा शेड्यूल

प्रयागराज से छठ पूजा स्पेशल ट्रेन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : त्योहारों और छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तर मध्य रेलवे (NCR) समेत विभिन्न क्षेत्रीय रेल प्रशासन ने पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन के फेरों में विस्तार किया है. इनमें से अधिकांश गाड़ियां प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशनों से होकर गुजरेंगी. जिससे दिल्ली, मुंबई, गुजरात और बिहार की ओर यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का संचालन और विस्तार 14 नवंबर से लेकर दिसंबर माह तक किया जा रहा है.