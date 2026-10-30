प्रयागराज CAT का फैसला: BSNL के पूर्व इंजीनियर सत्य प्रकाश तिवारी सभी आरोपों से बरी, मिलेंगे सभी लाभ
इलाहाबाद बेंच ने बीएसएनएल के पूर्व सब-डिविजनल इंजीनियर सत्य प्रकाश तिवारी के खिलाफ जारी सभी दंडात्मक आदेशों को रद्द करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:33 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी (CAT) की इलाहाबाद बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है. बेंच ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के पूर्व सब-डिविजनल इंजीनियर सत्य प्रकाश तिवारी के खिलाफ जारी सभी दंडात्मक आदेशों को पूरी तरह रद्द कर दिया है. अदालत ने उन्हें तमाम आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त करते हुए विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं. कैट ने कहा है कि अधिकारी को तीन महीने के भीतर सभी परिणामी और वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं.
न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने सुनाया फैसला: यह महत्वपूर्ण आदेश कैट के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति राजीव जोशी और प्रशासनिक सदस्य अंजनी नंदन शरण की खंडपीठ द्वारा सत्य प्रकाश तिवारी की याचिका पर दिया गया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील धर्मेंद्र तिवारी, आरके शुक्ल और केंद्र सरकार के वकील की दलीलों को विस्तार से सुना गया. पूरा मामला सत्य प्रकाश तिवारी की वर्ष 2007-08 से 2008-09 के दौरान गाजियाबाद में एसडीई ग्रामीण के पद पर तैनाती के समय का है. विभाग ने इस अवधि को लेकर 17 अप्रैल 2010 को उनके खिलाफ एक चार्जशीट जारी की थी, जिसके बाद से यह कानूनी लड़ाई चल रही थी.
मुख्य रूप से लगाए गए थे ये दो गंभीर आरोप: सत्य प्रकाश तिवारी पर मुख्य रूप से दो बड़े आरोप मढ़े गए थे, जिनकी विभागीय स्तर पर लंबी जांच की गई थी. पहला आरोप यह था कि बिना काम पूरा हुए ही ठेकेदार द्वारा रूट इंडिकेटर्स लगाने के बिलों को सत्यापित करके भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई थी. वहीं दूसरा आरोप था कि ठेकेदार को जारी की गई सामग्री का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया और काम पूरा होने के बाद शेष सामग्री वापस नहीं ली गई. इन दोनों बिंदुओं को आधार बनाकर विभाग ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी.
जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को बताया था गलत: मामले की विभागीय जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी ने 10 अगस्त 2012 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दोनों आरोप पूरी तरह सिद्ध नहीं पाए गए थे. गवाहों के बयानों और पत्रावलियों के साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया था कि रूट इंडिकेटर वास्तव में जमीन पर लगाए गए थे और स्टोर का रिकॉर्ड भी पूरी तरह सही था. इसके बावजूद अनुशासन प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की इस रिपोर्ट से आंशिक असहमति जताते हुए 8 अक्टूबर 2013 को वेतनमान में दो चरणों की कटौती का दंड सुना दिया. इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दी और समीक्षा प्राधिकारी ने दंड को घटाकर एक वर्ष के लिए एक चरण की वेतन कटौती में बदल दिया था.
कैट के 20 पेज के आदेश में उजागर हुई विभागीय कमियां: कैट ने अपने 20 पेज के विस्तृत आदेश में साफ कहा कि जांच अधिकारी ने सभी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद ही निष्कर्ष निकाला था. अदालत ने पाया कि स्टोर रजिस्टर, जो इस पूरे प्रकरण का सबसे अहम साक्ष्य था, उसे बार-बार अनुरोध के बावजूद जांच के दौरान पेश नहीं किया गया था. अनुशासन प्राधिकारी बिना किसी ठोस साक्ष्य के केवल अनुमान और संदेह के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे थे. इसी प्रकरण से जुड़े अन्य सह-अधिकारियों के दंड आदेश भी या तो पहले ही रद्द किए जा चुके थे या घटा दिए गए थे.
सम्मान के साथ बहाली और तीन महीने की मोहलत: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अनुशासन प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी के सभी आदेशों को कानून सम्मत न मानते हुए एक सिरे से खारिज कर दिया. कैट ने सत्य प्रकाश तिवारी की मूल अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरी प्रतिष्ठा के साथ बहाल करने का आदेश दिया है. अदालत ने विभाग को कड़ी चेतावनी देते हुए तीन महीने के भीतर समस्त विभागीय लाभ देने को कहा है. इस फैसले से सत्य प्रकाश तिवारी और उनके परिवार को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार बड़ा न्याय मिल गया है.
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