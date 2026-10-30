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प्रयागराज CAT का फैसला: BSNL के पूर्व इंजीनियर सत्य प्रकाश तिवारी सभी आरोपों से बरी, मिलेंगे सभी लाभ

न्यायमूर्ति राजीव जोशी और अंजनी नंदन शरण की बेंच का फैसला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी (CAT) की इलाहाबाद बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है. बेंच ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के पूर्व सब-डिविजनल इंजीनियर सत्य प्रकाश तिवारी के खिलाफ जारी सभी दंडात्मक आदेशों को पूरी तरह रद्द कर दिया है. अदालत ने उन्हें तमाम आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त करते हुए विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं. कैट ने कहा है कि अधिकारी को तीन महीने के भीतर सभी परिणामी और वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं.

न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने सुनाया फैसला: यह महत्वपूर्ण आदेश कैट के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति राजीव जोशी और प्रशासनिक सदस्य अंजनी नंदन शरण की खंडपीठ द्वारा सत्य प्रकाश तिवारी की याचिका पर दिया गया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील धर्मेंद्र तिवारी, आरके शुक्ल और केंद्र सरकार के वकील की दलीलों को विस्तार से सुना गया. पूरा मामला सत्य प्रकाश तिवारी की वर्ष 2007-08 से 2008-09 के दौरान गाजियाबाद में एसडीई ग्रामीण के पद पर तैनाती के समय का है. विभाग ने इस अवधि को लेकर 17 अप्रैल 2010 को उनके खिलाफ एक चार्जशीट जारी की थी, जिसके बाद से यह कानूनी लड़ाई चल रही थी.

मुख्य रूप से लगाए गए थे ये दो गंभीर आरोप: सत्य प्रकाश तिवारी पर मुख्य रूप से दो बड़े आरोप मढ़े गए थे, जिनकी विभागीय स्तर पर लंबी जांच की गई थी. पहला आरोप यह था कि बिना काम पूरा हुए ही ठेकेदार द्वारा रूट इंडिकेटर्स लगाने के बिलों को सत्यापित करके भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई थी. वहीं दूसरा आरोप था कि ठेकेदार को जारी की गई सामग्री का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया और काम पूरा होने के बाद शेष सामग्री वापस नहीं ली गई. इन दोनों बिंदुओं को आधार बनाकर विभाग ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी. जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को बताया था गलत: मामले की विभागीय जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी ने 10 अगस्त 2012 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दोनों आरोप पूरी तरह सिद्ध नहीं पाए गए थे. गवाहों के बयानों और पत्रावलियों के साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया था कि रूट इंडिकेटर वास्तव में जमीन पर लगाए गए थे और स्टोर का रिकॉर्ड भी पूरी तरह सही था. इसके बावजूद अनुशासन प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की इस रिपोर्ट से आंशिक असहमति जताते हुए 8 अक्टूबर 2013 को वेतनमान में दो चरणों की कटौती का दंड सुना दिया. इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दी और समीक्षा प्राधिकारी ने दंड को घटाकर एक वर्ष के लिए एक चरण की वेतन कटौती में बदल दिया था.