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प्रयागराज-बुंदेलखंड में आसमान से बरसेगी आग: आपातकालीन सिस्टम से मोबाइल पर भेजा गया भीषण लू का संदेश

सरकार की ओर से 'इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम' के जरिए सीधे चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं, ताकि लोग इस जानलेवा गर्मी को लेकर सतर्क रहें.

UP HEATWAVE ALERT
प्रयागराज-बुंदेलखंड में आसमान से बरसेगी आग. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और प्रयागराज मंडल में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है. मौसम विभाग (IMD) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के चार प्रमुख जिलों बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज के लिए अगले 24 घंटों का 'भीषण लू' (Extremely Severe Heatwave) का अलर्ट जारी किया है.

सरकार की ओर से आम नागरिकों के मोबाइल फोन पर 'इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम' के जरिए सीधे चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं, ताकि लोग इस जानलेवा गर्मी को लेकर पूरी तरह सतर्क हो सकें.

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सरकार की ओर से 'इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम' के जरिए सीधे चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं. (ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इन क्षेत्रों में गर्म पछुआ हवाओं के थपेड़े और आसमान से बरसती आग अगले 24 से 48 घंटों तक आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है.

यह अलर्ट सीधे भारत सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 'इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम' (Emergency Alert System) के जरिए सीधे नागरिकों के मोबाइल स्क्रीन पर एक लाउड बीप और फ्लैश मैसेज के रूप में फ्लैश हुआ है.

इस हाई-लेवल डिजिटल चेतावनी का साफ़ मतलब है कि मौसम का मिजाज अब सामान्य नहीं बल्कि 'अत्यधिक गंभीर' श्रेणी में पहुँच चुका है.

सीधे सैटेलाइट से मोबाइल पर अलर्ट: आमतौर पर मौसम विभाग केवल बुलेटिन जारी करता है, लेकिन जब स्थिति जानलेवा होने की आशंका होती है, तब इस तरह का 'Extremely Severe Alert' सीधे आम जनता के फोन पर पुश किया जाता है.

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज के लाखों स्मार्टफोन यूजर्स को एक साथ मिले इस संदेश ने पूरे इलाके में हड़कंप और सतर्कता दोनों बढ़ा दी है. इस सरकारी संदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगले 24 घंटे इन चार जिलों के लिए बेहद संवेदनशील हैं और भीषण लू (Severe Heatwave) चलना तय है.

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प्रयागराज-बुंदेलखंड में आसमान से बरसेगी आग. (ETV Bharat)

सरकारी संदेश और धरातल की स्थिति: बिना बाइट के प्रशासनिक सख्ती: इस डिजिटल चेतावनी के बाद इन जिलों के स्थानीय प्रशासन और आपदा विभागों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है. यह मैसेज खुद में एक आधिकारिक आदेश की तरह काम कर रहा है, जिसके बाद प्रभावित इलाकों में दोपहर के समय अनावश्यक आवाजाही को रोकने और सार्वजनिक जगहों पर पानी की व्यवस्था करने के निर्देश स्वतः लागू हो गए हैं.

24 घंटे का क्रिटिकल विंडो: अगले 24 घंटों में चलने वाली पछुआ हवाएं और सूरज की सीधी किरणें हीट-स्ट्रोक (लू लगना) का खतरा कई गुना बढ़ा देंगी. चूंकि यह सीधे सिस्टम द्वारा जेनरेटेड अलर्ट है, इसलिए जनता को बिना किसी देरी के खुद को घरों में सुरक्षित रखने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी जा रही है.

बिना किसी कागजी कार्रवाई या औपचारिक घोषणा के, सीधे स्क्रीन पर आए इस संदेश ने साफ कर दिया है कि बुंदेलखंड और प्रयागराज संभाग के इन हिस्सों में कुदरत का पारा इस समय अपने सबसे कड़े तेवर में है.

निष्कर्ष के तौर पर, यह मौसम केवल असहज करने वाली गर्मी का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. प्रकृति के इस कड़े रुख के बीच जनता की सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है. जब तक मौसम का मिजाज थोड़ा नर्म नहीं होता और बादलों की आवाजाही शुरू नहीं होती, तब तक इन चार जिलों के नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अपने पशु-पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें और इस आपदा जैसी स्थिति में एक-दूसरे का ख्याल रखें.

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