ETV Bharat / state

प्रयागराज में बर्थडे पार्टी में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 6 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार

प्रयागराज: शहर में जन्मदिन पार्टी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस हत्यारोपियों से पूछताछ कर रही है.



कब मारी गई गोली: पुलिस के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर ओम नगर में गुरुवार रात किशन यादव के जन्मदिन के मौके पर आकाश सोनी उर्फ गोलू के घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर पार्टी चल रही थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर हर्ष ने तमंचा निकालकर आकाश के सिर पर रख दिया. इसी बीच ट्रिगर दब गया और गोली सीधे आकाश के सिर में लग गई.

इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आकाश को स्वरूप रानी अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

मृतक के बड़े भाई विशाल सोनी की तहरीर पर कैंट थाने में सभी 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. तहरीर में बताया गया कि आरोपियों ने आकाश को घेरकर गोली मारी और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को कैंट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. 5 आरोपी राजापुर ओम नगर के रहने वाले हैं, जबकि मुख्य आरोपी हर्ष सलोरी का निवासी है. पुलिस ने मुख्य आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद किया है.