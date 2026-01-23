ETV Bharat / state

Basant Panchami LIVE माघ स्नान; संगम में सुबह 10 बजे तक 1.40 करोड़ भक्तों की डुबकी, 3 करोड़ भक्त आने का अनुमान

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 23 जनवरी को नया यमुना पुल बंद, जानिए ट्रैफिक प्लान.

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 23, 2026

Updated : January 23, 2026 at 12:00 PM IST

प्रयागराज/वाराणसी: आज बसंत पंचमी का स्नान पर्व है. माघ मेले में भोर से ही संगम क्षेत्र आस्था के सागर में बदल गया. आधी रात के बाद से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान के लिए पहुंचने लगे. प्रशासन का अनुमान है कि आज करीब 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे. जानिए कितने बजे से है स्नान का शुभ मुहूर्त और मेला क्षेत्र में ट्राफिक और रूट डायवर्जन कैसे कहा से गुजरेंगी गाड़िया और पार्किंग व्यवस्था क्या रहेगी. इसी के साथ काशी में भी बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का स्नान जारी है. लाखों की संख्या में भक्तों ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया और पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की. बसंत पंचमी स्नान को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला. संगम में सुबह 10 बजे तक 1.40 करोड़ भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी लगाई है.

जानिए बसंत पंचमी स्नान मुहूर्त: इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की प्रयागराज चैप्टर की अध्यक्ष डॉ. गीता मिश्रा त्रिपाठी के अनुसार इस साल बसंत पंचमी का पुण्यकाल 22 जनवरी की रात 2:28 बजे से शुरू होकर 23 जनवरी की रात 1:56 बजे तक रहेगा. पंचमी तिथि पूरे दिन रहने के कारण श्रद्धालु किसी भी समय गंगा स्नान, दान और पूजा कर सकते हैं. साधु-संत और सन्यासियों के लिए सुबह 3:40 बजे से सूर्योदय पूर्व तक पुण्य काल है. वहीं गृहस्थ श्रद्धालु 23 जनवरी को पूरे दिन स्नान–दान कर सकते हैं. हालांकि आज के दिन सामान्य समय में किया गया स्नान भी विशेष पुण्य प्रदान करता है.

क्यों खास है बसंत पंचमी? बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इसे ऋतुओं का राजा कहा गया है. इसी दिन विद्या और वाणी की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्माजी के आह्वान पर मां सरस्वती प्रकट हुईं और उनके वीणा के स्वर से संसार को वाणी मिली. इस समय प्रकृति संतुलन में होती है, न ठंड का प्रकोप, न गर्मी की तपिश. हरियाली, सुहावनी हवा और नई ऊर्जा का संचार वातावरण को जीवंत कर देता है. हालांकि इस साल ठंड अभी भी ठीक–ठाक बनी हुई है. मिनिमम तापमान 14 डिग्री है और अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया है.

घाटों पर स्नान के लिए खास व्यवस्था: माघ मेले के इस प्रमुख स्नान पर्व को लेकर घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है. पूरे मेला क्षेत्र को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है, ताकि पैदल श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराया जा सके. शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू है और बाहरी वाहनों को तय पार्किंग स्थलों पर रोका जा रहा है. श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र में 24 स्नान घाट तैयार किए गए हैं. भीड़ प्रबंधन को देखते हुए पुलिस, एटीएस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है. पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी AI आधारित कैमरों और ITMS कंट्रोल रूम से की जा रही है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

पार्किंग और यातायात व्यवस्था-

कानपुर–लखनऊ से आने वाले श्रद्धालु: प्लॉट नंबर 17, गल्ला मंडी, नागवासुकी

जौनपुर-वाराणसी-मिर्जापुर-रीवा मार्ग से आने वाले: ओल्ड जीटी कछार, महुआबाग, सोहम आश्रम, देवरख कछार, गंजिया, नव प्रयागम में अपने वाहनों को पार्क करेंगे.

श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए पांटून पुलों पर भी विशेष प्रबंधन किया गया है. परेड से झूंसी जाने के लिए पांटून पुल 3, 5 और 7 जबकि झूंसी से परेड के लिए पुल 4 और 6 निर्धारित हैं. आपात स्थिति में पुल 1 और 2 सुरक्षित रखे गए हैं.

नया यमुना पुल आज बंद: भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 23 जनवरी को नया यमुना पुल बंद रखा गया है. आवागमन केवल पुराने पुल से ही किया जाएगा. मेला पुलिस के अनुसार, माघ मेला से जुड़े वाहनों को छोड़कर भारी और हल्के वाहनों को जिले की सीमा से पहले ही डायवर्ट कर दिया जाएगा.

बनारस में भी धूम-धाम से मनाया जा रहा पर्व: काशी गंगा घाट पुरोहित अजय कुमार तिवारी ने बताया कि इस दिन माताएं और बहनें अपने घरों से निकलकर मां सरस्वती की आराधना करती हैं और गंगा स्नान कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं. श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर, पीले फूल, पीले फल और पीले मिष्ठान अर्पित कर दान-पुण्य करते हैं तथा अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

