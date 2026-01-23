Basant Panchami LIVE माघ स्नान; संगम में सुबह 10 बजे तक 1.40 करोड़ भक्तों की डुबकी, 3 करोड़ भक्त आने का अनुमान

ETV Bharat / state

प्रयागराज/वाराणसी: आज बसंत पंचमी का स्नान पर्व है. माघ मेले में भोर से ही संगम क्षेत्र आस्था के सागर में बदल गया. आधी रात के बाद से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान के लिए पहुंचने लगे. प्रशासन का अनुमान है कि आज करीब 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे. जानिए कितने बजे से है स्नान का शुभ मुहूर्त और मेला क्षेत्र में ट्राफिक और रूट डायवर्जन कैसे कहा से गुजरेंगी गाड़िया और पार्किंग व्यवस्था क्या रहेगी. इसी के साथ काशी में भी बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का स्नान जारी है. लाखों की संख्या में भक्तों ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया और पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की. बसंत पंचमी स्नान को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला. संगम में सुबह 10 बजे तक 1.40 करोड़ भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी लगाई है. कुछ ऐसा दिखा प्रयागराज माघ मेले और काशी में सुबह-सुबह बसंत पंचमी का नजारा. (Video Credit; ETV Bharat) जानिए बसंत पंचमी स्नान मुहूर्त: इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की प्रयागराज चैप्टर की अध्यक्ष डॉ. गीता मिश्रा त्रिपाठी के अनुसार इस साल बसंत पंचमी का पुण्यकाल 22 जनवरी की रात 2:28 बजे से शुरू होकर 23 जनवरी की रात 1:56 बजे तक रहेगा. पंचमी तिथि पूरे दिन रहने के कारण श्रद्धालु किसी भी समय गंगा स्नान, दान और पूजा कर सकते हैं. साधु-संत और सन्यासियों के लिए सुबह 3:40 बजे से सूर्योदय पूर्व तक पुण्य काल है. वहीं गृहस्थ श्रद्धालु 23 जनवरी को पूरे दिन स्नान–दान कर सकते हैं. हालांकि आज के दिन सामान्य समय में किया गया स्नान भी विशेष पुण्य प्रदान करता है. माघ मेले में बसंत पंचमी पर लोगों का जमावड़ा (Photo Credit; ETV Bharat) क्यों खास है बसंत पंचमी? बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इसे ऋतुओं का राजा कहा गया है. इसी दिन विद्या और वाणी की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्माजी के आह्वान पर मां सरस्वती प्रकट हुईं और उनके वीणा के स्वर से संसार को वाणी मिली. इस समय प्रकृति संतुलन में होती है, न ठंड का प्रकोप, न गर्मी की तपिश. हरियाली, सुहावनी हवा और नई ऊर्जा का संचार वातावरण को जीवंत कर देता है. हालांकि इस साल ठंड अभी भी ठीक–ठाक बनी हुई है. मिनिमम तापमान 14 डिग्री है और अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया है. बसंत पंचमी पर माघ मेले में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का ताता (Photo Credit; ETV Bharat)