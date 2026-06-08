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प्रयागराज में 'पहली आजादी महोत्सव'; क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को हटा कर चलाई थी स्वतंत्र सरकार

प्रयागराज खुसरोबाग उद्यान में आयोजित महोत्सव. ( Photo Credit : ETV Bharat )