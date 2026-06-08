प्रयागराज में 'पहली आजादी महोत्सव'; क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को हटा कर चलाई थी स्वतंत्र सरकार
यह महोत्सव हर साल वर्ष 1857 की क्रांति के शहीदों की याद में मनाया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 8:43 AM IST
प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज के ऐतिहासिक खुसरोबाग उद्यान में रविवार को 'प्रयागराज की पहली आजादी महोत्सव' धूमधाम से मनाया गया. महोत्सव हर साल वर्ष 1857 की क्रांति की याद में मनाया जाता है. भारत भाग्य विधाता संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1857 की क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. साथ ही शहीदों की याद में पौध बांटे गए.
(क्रांति की ऐतिहासिक कहानी : 6 जून 1857 को 6वीं नेटिव इन्फैंट्री के सरदार रामचंद्र और मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था. क्रांतिकारियों ने शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों और किलों पर कब्जा कर लिया था. इसके बाद मौलवी लियाकत अली ने खुद को शहर का गवर्नर घोषित किया और 10 दिनों तक शहर का शासन स्वतंत्र रूप से चलाया था.)
आयोजन की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने की. जिलाधिकारी ने 1857 की क्रांति के सपूतों के बलिदान और प्रयागराज के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा की. डीएम ने कहा कि पूर्वजों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रयागराज क्रांतिकारियों की धरती है. 1857 में मिली 10 दिनों की आजादी स्वाधीनता संग्राम का स्वर्णिम क्षण था. इस मौके पर डीएम ने शहीदों की स्मृति में लोगों में नि:शुल्क पौधे बांटे.
जिलाधिकारी वर्मा ने देश को आगे बढ़ाने और जहां भी रहें, कुछ अच्छा करने का आह्वान लोगों से किया. उन्होंने जोर दिया कि केवल एक दिन इतिहास याद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें नैतिक नागरिक बनने के लिए स्वयं को प्रेरित और तैयार करना होगा. इस अवसर पर खुसरोबाग के उद्यान प्रभारी वी.के. सिंह, समाजसेवी अन्नू भैया, वीरेंद्र पाठक सहित कई प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे. सभी ने उत्साहपूर्वक महोत्सव में भाग लिया और शहीदों को नमन किया.
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