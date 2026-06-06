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प्रयागराज में आयुष्मान गोल्डन कार्ड का अभियान, 14 अगस्त तक 5 श्रेणियों के लोगों को मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज

अंत्योदय कार्ड धारक, लेबर कार्ड धारक और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज कार्ड बनवा सकते हैं.

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स्वरूपरानी, बेली और कॉल्विन अस्पताल समेत ग्रामीण केंद्रों पर शुरू हुआ पंजीकरण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 4:20 PM IST

5 Min Read
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प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में जन स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अभियान शुरू हो चुका है. जनपद में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक 'आयुष्मान गोल्डन कार्ड' बनाने का तीन महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार तिवारी ने कहा कि इस त्रिमासीय मुहिम का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित, बुजुर्ग और श्रमिक वर्ग तक मुफ्त इलाज की इस महत्वाकांक्षी योजना का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है. आमतौर पर जटिल नीतिगत पेचीदगियों और जानकारी के अभाव के कारण कई पात्र लोग इस जनकल्याणकारी योजना के लाभ से अछूते रह जाते हैं.

पात्रता के नियम हुए बेहद आसान: ऐसे में, इस विशेष 90 दिनों के अभियान के तहत पात्रता के नियमों को बेहद सरल और स्पष्ट किया गया है ताकि लक्षित आबादी बिना किसी भटकाव के अपना कार्ड बनवा सके. इस विशेष अभियान के तहत आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए प्रदेश सरकार ने पांच मुख्य श्रेणियां तय की हैं. यदि कोई नागरिक इन निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो वह सीधे तौर पर इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पूर्ण पात्र माना जाएगा. पहली श्रेणी के तहत ऐसे नागरिक शामिल हैं जिनके पास सफेद राशन कार्ड है और उसमें 06 या 06 से अधिक सदस्यों के नाम दर्ज हैं.

बुजुर्गों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य: दूसरी श्रेणी में जिन गरीब परिवारों के पास लाल (अंत्योदय) राशन कार्ड उपलब्ध है, उनके सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा. तीसरी श्रेणी में समाज के वृद्धों को बड़ा संबल देने के लिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को इस योजना में शामिल किया गया है. बुजुर्गों के लिए आयु की गणना का एकमात्र और मुख्य विधिक आधार उनके कार्ड में अंकित जन्म तिथि को ही माना जाएगा. चौथी श्रेणी में 'भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार' कल्याण बोर्ड के तहत जिन श्रमिकों का वैध रजिस्ट्रेशन लेबर ऑफिस (श्रम विभाग) में है, वे पात्र होंगे.

सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज: इसके साथ ही जिनके पास सक्रिय लेबर कार्ड है, उनके कार्ड भी प्राथमिकता के आधार पर बनाए जा रहे हैं. पांचवीं श्रेणी के तहत ऐसे नागरिक पात्र हैं जिनका नाम साल 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना की सूची में दर्ज है, अथवा जिन्हें इस योजना के संबंध में सीधे प्रधानमंत्री की चिट्ठी प्राप्त हुई है. इस योजना के तहत शामिल होने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की बेहतरीन सुविधा मिलती है. यह बड़ी राशि किसी भी गंभीर बीमारी के वक्त गरीब परिवारों के लिए किसी बड़े आर्थिक संबल से कम नहीं साबित होती है.

प्रयागराज के प्रमुख केंद्रों की सूची: प्रयागराज जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक कई विशेष पंजीकरण केंद्रों को चिह्नित किया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार, जो भी नागरिक इन श्रेणियों में आते हैं वे इन निर्धारित स्थानों पर जाकर अपना कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं. प्रमुख महानगरीय अस्पतालों में स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, मोती लाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय (कॉल्विन) और जिला महिला चिकित्सालय (डफरिन) को केंद्र बनाया गया है. इसके अलावा शहर के विख्यात तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय (बेली) में भी यह कार्ड बनवाने की विशेष व्यवस्था की गई है.

ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर: स्थानीय व ग्रामीण केंद्रों की बात करें तो जनपद के सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीमें मुस्तैद हैं. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बने सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर भी नागरिकों के कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है. भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (जेब से होने वाला अचानक खर्च) किसी भी आम मध्यमवर्गीय परिवार को गरीबी रेखा के नीचे धकेलने का सबसे बड़ा कारण बनता है. उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, जहाँ एक बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण और असंगठित श्रम क्षेत्र में जीविकोपार्जन करती है, वहां यह विंडो बेहद निर्णायक साबित होगी.

सीएमओ डॉ. अरुण की खास अपील: विशेष रूप से 70 साल से अधिक के बुजुर्गों और लेबर कार्ड धारकों को केंद्रित करना यह दर्शाता है कि सरकार का ध्यान समाज के उस अंतिम छोर पर है, जिसे मेडिकल इमरजेंसी में सबसे ज्यादा मदद की दरकार होती है. प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार तिवारी ने जनपद के सभी नागरिकों से पुरजोर अपील की है कि वे समय रहते इस त्रिमासीय अभियान का पूरा लाभ उठाएं. उन्होंने सभी पात्रों से अपने तथा अपने पूरे परिवार के 'आयुष्मान गोल्डन कार्ड' को जल्द से जल्द बनवाना सुनिश्चित करने को कहा है. यह कार्ड न केवल एक दस्तावेज़ है, बल्कि संकट के समय एक आम नागरिक के लिए सम्मानजनक और मुफ्त इलाज की सबसे बड़ी सरकारी गारंटी भी है.

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