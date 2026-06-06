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प्रयागराज में आयुष्मान गोल्डन कार्ड का अभियान, 14 अगस्त तक 5 श्रेणियों के लोगों को मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में जन स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अभियान शुरू हो चुका है. जनपद में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक 'आयुष्मान गोल्डन कार्ड' बनाने का तीन महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार तिवारी ने कहा कि इस त्रिमासीय मुहिम का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित, बुजुर्ग और श्रमिक वर्ग तक मुफ्त इलाज की इस महत्वाकांक्षी योजना का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है. आमतौर पर जटिल नीतिगत पेचीदगियों और जानकारी के अभाव के कारण कई पात्र लोग इस जनकल्याणकारी योजना के लाभ से अछूते रह जाते हैं.

पात्रता के नियम हुए बेहद आसान: ऐसे में, इस विशेष 90 दिनों के अभियान के तहत पात्रता के नियमों को बेहद सरल और स्पष्ट किया गया है ताकि लक्षित आबादी बिना किसी भटकाव के अपना कार्ड बनवा सके. इस विशेष अभियान के तहत आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए प्रदेश सरकार ने पांच मुख्य श्रेणियां तय की हैं. यदि कोई नागरिक इन निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो वह सीधे तौर पर इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पूर्ण पात्र माना जाएगा. पहली श्रेणी के तहत ऐसे नागरिक शामिल हैं जिनके पास सफेद राशन कार्ड है और उसमें 06 या 06 से अधिक सदस्यों के नाम दर्ज हैं.

बुजुर्गों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य: दूसरी श्रेणी में जिन गरीब परिवारों के पास लाल (अंत्योदय) राशन कार्ड उपलब्ध है, उनके सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा. तीसरी श्रेणी में समाज के वृद्धों को बड़ा संबल देने के लिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को इस योजना में शामिल किया गया है. बुजुर्गों के लिए आयु की गणना का एकमात्र और मुख्य विधिक आधार उनके कार्ड में अंकित जन्म तिथि को ही माना जाएगा. चौथी श्रेणी में 'भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार' कल्याण बोर्ड के तहत जिन श्रमिकों का वैध रजिस्ट्रेशन लेबर ऑफिस (श्रम विभाग) में है, वे पात्र होंगे.

सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज: इसके साथ ही जिनके पास सक्रिय लेबर कार्ड है, उनके कार्ड भी प्राथमिकता के आधार पर बनाए जा रहे हैं. पांचवीं श्रेणी के तहत ऐसे नागरिक पात्र हैं जिनका नाम साल 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना की सूची में दर्ज है, अथवा जिन्हें इस योजना के संबंध में सीधे प्रधानमंत्री की चिट्ठी प्राप्त हुई है. इस योजना के तहत शामिल होने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की बेहतरीन सुविधा मिलती है. यह बड़ी राशि किसी भी गंभीर बीमारी के वक्त गरीब परिवारों के लिए किसी बड़े आर्थिक संबल से कम नहीं साबित होती है.