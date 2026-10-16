झांसी मंडल के मोहसा करौंदा–बीना खंड में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग शुरू, घटेगा ट्रेनों का इंतज़ार और बढ़ेगी रफ्तार
परियोजना के तहत आम यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कई अहम काम किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:27 PM IST
प्रयागराज : रेल पटरियों पर अक्सर आउटर या लाल सिग्नल के सामने घंटों रुकने वाली ट्रेनों और यात्रियों के लंबे इंतजार को खत्म करने की दिशा में उत्तर मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत झांसी मंडल के व्यस्त मोहसा करौंदा–अगासोद–बीना रेल खंड पर आधुनिक ‘ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली’ को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है. मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का दावा है कि इस कदम से रेल संचालन में मानवीय चूक की आशंका पूरी तरह समाप्त होगी. साथ ही ट्रेनों की गति व सुरक्षा बढ़ने से आम यात्रियों का सफर पहले से कहीं अधिक भरोसेमंद और समयबद्ध हो सकेगा.
खत्म होगा लंबा इंतजार : CPRO डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि इस आधुनिक तकनीक के शुरू होने से अब ट्रेनें एक-दूसरे के पीछे कम दूरी (सुरक्षित अंतराल) पर भी पूरी रफ्तार और संरक्षा के साथ चलाई जा सकेंगी. इससे रेल खंड की लाइन क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार होगा. इसका सीधा लाभ ट्रेनों की पंक्चुअलिटी (समयबद्धता) पर दिखेगा. जिससे मुसाफिरों को बेवजह स्टेशनों या आउटर पर रुकने की परेशानी से राहत मिलेगी.
एक ही दिन में तीन ब्लॉक सेक्शनों का कायाकल्प : रेलवे के मुताबिक झांसी प्रोजेक्ट यूनिट की टीम ने बेहद चुनौतीपूर्ण और कठिन भू-भाग के बीच महज एक दिन में तीन ब्लॉक सेक्शनों को चालू करके बड़ी मिसाल कायम की है. परियोजना के तहत आम यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कई अहम काम किए गए हैं.
सटीक मॉनिटरिंग के लिए 144 MSDAC उपकरण : ट्रेनों की पटरियों पर सटीक मौजूदगी दर्ज करने के लिए पूरे खंड में 144 अत्याधुनिक ट्रैक डिटेक्शन (MSDAC) सिस्टम लगाए गए हैं. लोको पायलटों को कोहरे या घुमावदार रास्तों पर भी दूर से सही संकेत मिल सकें. इसके लिए 27 नए 'फोर-ऐस्पेक्ट' सिग्नल लगाए गए हैं और 12 पुराने सिग्नलों को आधुनिक चार पहलुओं वाले सिग्नल में अपग्रेड किया गया है.
मानवरहित व असुरक्षित फाटकों से मुक्ति : अगासोद–करौंदा सेक्शन के नॉन-इंटरलॉक समपार फाटक संख्या 313 को पूरी तरह इंटरलॉक कर दिया गया है. जिससे सड़क और रेल दोनों का सफर हादसों से सुरक्षित हो सके. मोहासा और करौंदा स्टेशनों पर उन्नत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से सिग्नलों का तालमेल और ट्रेनों का रूट निर्धारण पहले से ज्यादा तेज व सटीक हो गया है.
यह भी पढ़ें : झांसी रेल मंडल में लालपुर–चौरा रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग शुरू; रफ्तार के साथ बढ़ेगी ट्रेनों की संख्या
यह भी पढ़ें : बिलासपुर में बालासोर जैसा रेल हादसा होने से टला, टकराने से बची पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी !