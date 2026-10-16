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झांसी मंडल के मोहसा करौंदा–बीना खंड में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग शुरू, घटेगा ट्रेनों का इंतज़ार और बढ़ेगी रफ्तार

ऑटोमेटिक सिग्नलिंग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : रेल पटरियों पर अक्सर आउटर या लाल सिग्नल के सामने घंटों रुकने वाली ट्रेनों और यात्रियों के लंबे इंतजार को खत्म करने की दिशा में उत्तर मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत झांसी मंडल के व्यस्त मोहसा करौंदा–अगासोद–बीना रेल खंड पर आधुनिक ‘ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली’ को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है. मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का दावा है कि इस कदम से रेल संचालन में मानवीय चूक की आशंका पूरी तरह समाप्त होगी. साथ ही ट्रेनों की गति व सुरक्षा बढ़ने से आम यात्रियों का सफर पहले से कहीं अधिक भरोसेमंद और समयबद्ध हो सकेगा.

खत्म होगा लंबा इंतजार : CPRO डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि इस आधुनिक तकनीक के शुरू होने से अब ट्रेनें एक-दूसरे के पीछे कम दूरी (सुरक्षित अंतराल) पर भी पूरी रफ्तार और संरक्षा के साथ चलाई जा सकेंगी. इससे रेल खंड की लाइन क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार होगा. इसका सीधा लाभ ट्रेनों की पंक्चुअलिटी (समयबद्धता) पर दिखेगा. जिससे मुसाफिरों को बेवजह स्टेशनों या आउटर पर रुकने की परेशानी से राहत मिलेगी.