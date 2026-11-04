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प्रयागराज में नगर निगम की टीम पर हमला! कर्मचारियों को बंधक बना कर कुत्ते छुड़ाने का आरोप, 22 पर मुकदमा दर्ज

नगर निगम की डॉग शेल्टर टीम से उलझे लोग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज में आवारा कुत्तों के बंध्याकरण अभियान के दौरान बवाल का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुत्तों के बंध्याकरण का अभियान चला रही नगर निगम की एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) टीम के कर्मचारियों को बंधक बनाकर पीटा गया. इसके अलावा आरोपी डॉग संरक्षण केंद्र से जबरन 9 कुत्तों को छुड़ाकर गाड़ियों में भर ले गए. इस मामले में नगर निगम की शिकायत पर करेली थाना पुलिस ने 7 नामजद समेत 22 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रयागराज में नगर निगम की टीम पर हमले का आरोप. (Video Credit : ETV Bharat) अभियान का विरोध : नगर निगम के पशु कल्याण विभाग में पदस्थ नायब मोहर्रिर विकास सारस्वत की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक 26 अक्टूबर को म्योराबाद इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई थी. इसी दौरान स्थानीय निवासी वंशिका गुप्ता व अन्य लोगों ने विरोध करते हुए टीम को जान से मारने और हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी. इसके बाद 2 नवंबर को पुलिस बल की निगरानी में टीम दोबारा पहुंची और 13 कुत्तों को पकड़कर करेली स्थित डॉग शेल्टर होम में पहुंचाया.