प्रयागराज में नगर निगम की टीम पर हमला! कर्मचारियों को बंधक बना कर कुत्ते छुड़ाने का आरोप, 22 पर मुकदमा दर्ज
करेली स्थित डॉग संरक्षण केंद्र पर धावा बोल कुत्ते गाड़ियों में भर ले जाने का आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:17 AM IST
प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज में आवारा कुत्तों के बंध्याकरण अभियान के दौरान बवाल का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुत्तों के बंध्याकरण का अभियान चला रही नगर निगम की एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) टीम के कर्मचारियों को बंधक बनाकर पीटा गया. इसके अलावा आरोपी डॉग संरक्षण केंद्र से जबरन 9 कुत्तों को छुड़ाकर गाड़ियों में भर ले गए. इस मामले में नगर निगम की शिकायत पर करेली थाना पुलिस ने 7 नामजद समेत 22 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
अभियान का विरोध : नगर निगम के पशु कल्याण विभाग में पदस्थ नायब मोहर्रिर विकास सारस्वत की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक 26 अक्टूबर को म्योराबाद इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई थी. इसी दौरान स्थानीय निवासी वंशिका गुप्ता व अन्य लोगों ने विरोध करते हुए टीम को जान से मारने और हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी. इसके बाद 2 नवंबर को पुलिस बल की निगरानी में टीम दोबारा पहुंची और 13 कुत्तों को पकड़कर करेली स्थित डॉग शेल्टर होम में पहुंचाया.
तहरीर के अनुसार उसी दिन शाम करीब चार बजे वंशिका गुप्ता, पूनम डिसूजा, गोलू खान, सुमित गुप्ता, मोहम्मद जीशान, आयशा, आकांक्षा मिश्रा सहित 10 से 15 अज्ञात लोगों ने करेली स्थित डॉग संरक्षण केंद्र पर धावा बोल दिया. आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, उन्हें अलग-अलग कमरों में करीब तीन घंटे तक बंधक बनाए रखा और कमरों के ताले खुलवाकर 9 कुत्तों को जबरन अपनी गाड़ियों में भरकर ले गए. इस दौरान सुमित गुप्ता दीवार फांदकर छत पर चढ़ा और वहां से कर्मचारियों को धमकाया. घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किए गए हैं.
करेली थाना प्रभारी सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि नगर निगम कर्मचारी की तहरीर पर एफआईआर संख्या 109/24 दर्ज कर ली गई है. एफआईआर के आधार पर घटनाक्रम की जांच की जा रही है. घटना से जुड़े वीडियो फुटेज और साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है. जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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