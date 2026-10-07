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अशोक सिंघल ने हिंदू समाज और युवाओं को संगठित किया : चंपत राय

प्रयागराज : विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी कार्यक्रम मंगलवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन (AMA) सभागार में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु-संतों समेत कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव मौर्य और राम मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय ने भी शिरकत की.

इस अवसर पर चंपत राय ने कहा कि अशोक सिंघल का चिंतन केवल राम जन्मभूमि तक सीमित नहीं था. उन्होंने युवाओं को विहिप से जोड़ा और बजरंग दल के जरिए उन्हें संगठित किया. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अशोक सिंघल के सामाजिक और राजनीतिक यात्रा का जिक्र किया. कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक निष्ठावान स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने देश और समाज सेवा का जो संकल्प लिया था, उसकी महत्वपूर्ण कड़ी विश्व हिंदू परिषद रही है.

राज्यसभा चुनाव पर उपमुख्यमंत्री ने सपा पर तंज कसा. कहा, अखिलेश यादव ने तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारा, यह समझदारी की. वरना हम नौवां प्रत्याशी खड़ा करते. उनके तीसरे का हारना तय था और भाजपा के प्रत्याशी का जीतना तय था. प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा को प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर कहा कि राधाकांत ओझा का प्रयागराज से जुड़ाव और जौनपुर से विद्यासागर सोनकर का राज्यसभा जाना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है.

केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के सत्ता में बने रहने से बौखलाए हुए हैं. अखिलेश यादव के 403 विधानसभा सीटों के दावे पर कहा कि जब विपक्ष 403 सीटों की बात करता है तो समझ आ जाता है कि उन्हें अपनी धरातली स्थिति और हैसियत का अंदाजा अच्छी तरह लग चुका है. 2022 में भी अखिलेश यादव 403 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन जनता ने उनकी गाड़ी 111 सीटों पर ही रोक दी थी. केशव ने दावा किया कि इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल की चेन 100 के आंकड़े तक पहुंचने से पहले ही उतर जाएगी. सपा का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो जाएगा.





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