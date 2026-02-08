ETV Bharat / state

प्रयागराज संगम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां विसर्जित, परिवार सहित बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

प्रयागराज : महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां लेकर रविवार को उनके दोनों बेटे व परिवारिक लोग संगम तट पर पहुंचे. यहां पुरोहितों ने विधि विधान के साथ संगम में अस्थियां प्रवाहित कराईं. बेटे जय पवार ने पिता की अस्थियों को संगम में प्रवाहित किया. इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहे. सभी की नम आंखों से श्रद्धांजलि दी.

बता दें, एनसीपी की युवा इकाई राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा की नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अजित पवार की 'अस्थि कलश यात्रा' निकाली गई है. 12 राज्यों से गुजरी यात्रा का समापन परिवार की मौजूदगी में रविवार को प्रयागराज संगम तट पर हुआ. इसके पहले परिवार के लोग अस्थि कलश लेकर चार्टर्ड फ्लाइट से बारामती से प्रयागराज पहुंचे. बेटे जय ने अपनी पिता की अस्थियां लेकर पूरी परंपरा के अनुसार नंगे पांव एयरपोर्ट से संगम तट पर पहुंचे.

एयरपोर्ट से संगम के लिए अस्थि कलश लेकर निकले जय पवार को देखकर स्थानीय लोगों की भी आंखें नम हो गईं. अस्थि कलश यात्रा में प्रयागराज के कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे. संगम में बेटे जय पवार ने अस्थि कलश पूजा के बाद गंगा में अस्थियां विसर्जित कीं. बता दें, बीती 28 जनवरी को अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधर हो गया था. दुर्घटना में उनके साथ कुल 5 लोगों की जान चली गई थी.



