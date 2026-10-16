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प्रयागराज और नारायणपुर बाज़ार स्पेशल ट्रेनों का शकूरबस्ती तक विस्तार, दिल्ली का सफ़र हुआ आसान

प्रयागराज और नारायणपुर बाज़ार स्पेशल ट्रेनों का शकूरबस्ती तक विस्तार. ( Etv Bharat )

प्रयागराज : आगामी त्योहारों के मद्देनजर उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों, छात्रों और कारोबारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है.

रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज-दादरी और नारायणपुर बाज़ार-दादरी के बीच चलने वाली दो विशेष रेलगाड़ियों का विस्तार अब पश्चिमी दिल्ली के शकूरबस्ती स्टेशन तक करने का फैसला किया है.

इस फैसले के बाद यात्रियों को दादरी में उतर कर दिल्ली के भीतरी इलाकों तक पहुंचने के लिए बस, कैब या मेट्रो जैसी वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों के झंझट और अतिरिक्त खर्च से मुक्ति मिल जाएगी. यह सीधी रेल सेवा न केवल यात्रियों का समय बचाएगी, बल्कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली जैसे व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों के दबाव को भी काफी हद तक कम करेगी. उत्तर मध्य रेलवे (NCR) में वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा के अनुसार इससे सीधा दिल्ली पहुंचने में समय और पैसे दोनों की बचत होगी. अब तक दादरी स्टेशन पर समाप्त होने वाली गाड़ी संख्या 02417/02418 (प्रयागराज-दादरी स्पेशल) और गाड़ी संख्या 04163/04164 (नारायणपुर बाज़ार-दादरी स्पेशल) अब सीधे शकूरबस्ती तक जाएंगी और वहीं से अपनी वापसी यात्रा शुरू करेंगी. प्रयागराज, मिर्जापुर, चुनार, फतेहपुर, कानपुर, इटावा और अलीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण शहरों से दिल्ली-एनसीआर आने-जाने वालों के लिए यह एक सीधी और निर्बाध कनेक्टिविटी साबित होगी. इसके साथ ही शकूरबस्ती स्टेशन रोहतक, बहादुरगढ़, भिवानी और जींद जाने वाले रेल मार्ग का जंक्शन होने के साथ-साथ एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब भी है. इससे उत्तर प्रदेश के कृषि और व्यापारिक केंद्रों का पश्चिमी दिल्ली, हरियाणा व पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों से सीधा तालमेल स्थापित हो सकेगा. चरणबद्ध संचालन और त्योहारों के दौरान फेरों का विस्तार रेल प्रशासन द्वारा तय की गई योजना के अनुसार, इस विशेष सेवा का संचालन अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है.

प्रारंभिक चरण: गाड़ी संख्या 02417 (प्रयागराज–शकूरबस्ती) 11 सितंबर से 14 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन (कुल 34 फेरे) चलाई गई, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 02418 (शकूरबस्ती–प्रयागराज) का संचालन 12 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन (34 फेरे) किया गया. त्योहारी सीजन में विस्तार (नारायणपुर बाजार तक): त्योहारों के दौरान विंध्य और ग्रामीण अंचलों के यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन का दायरा बढ़ाकर मिर्जापुर जिले के नारायणपुर बाजार तक किया जा रहा है. गाड़ी संख्या 02417 (प्रयागराज से शकूरबस्ती): 15 अक्टूबर से 14 दिसंबर 2026 तक सप्ताह में चार दिन (रविवार, सोमवार, गुरुवार व शुक्रवार) कुल 36 फेरों के लिए चलेगी.