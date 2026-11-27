इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त किए यूपीपीसीएस प्री-2025 के परिणाम, दोबारा होंगे मेन्स और इंटरव्यू
हाईकोर्ट का निर्देश-नए सिरे से तैयार हो मेधा सूची
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 6:07 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने आयोग को नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. संशोधित परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया भी दोबारा कराई जाएगी. हालांकि, प्रारंभिक परीक्षा फिर से नहीं होगी. नई मेरिट सूची पुरानी परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिले अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से जुड़ा मामला
मामला आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों की याचिका से जुड़ा है, जिनके प्रारंभिक परीक्षा में अंक अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक थे. इसके बावजूद उन्हें अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया था. इस कारण वे मुख्य परीक्षा के लिए चयनित नहीं हो सके.
योग्यता के आधार पर चयन की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि अनारक्षित श्रेणी किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है. इसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर चयनित होने का अधिकार है. जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने किसी प्रकार की छूट का लाभ लिए बिना अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ पार किया है, उन्हें सामान्य मेरिट में शामिल किया जाना चाहिए.
हाईकोर्ट ने स्वीकार किया तर्क
हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए आयोग को नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया. जिसके बाद अब मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची में बदलाव होगा. बता दें कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी. आयोग ने एक दिसंबर को परिणाम घोषित करते हुए 11,727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया था. मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार भी हो चुके हैं, लेकिन न्यायालय की रोक के कारण अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया था.
28 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला
हाईकोर्ट ने 28 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. अब 27 नवंबर को फैसला सुनाते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया गया है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने हाल ही में सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम भी इसी तरह के मामले में निरस्त किया था. उस मामले में भी आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने बिना छूट के अनारक्षित कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे.
ये भी पढ़ें: वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? 28 और 29 नवंबर को बूथ पर जाकर चेक करें, सुधार करने का मिलेगा मौका