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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त किए यूपीपीसीएस प्री-2025 के परिणाम, दोबारा होंगे मेन्स और इंटरव्यू

UPPCS PRE 2025 के नतीजे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किए निरस्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने आयोग को नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. संशोधित परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया भी दोबारा कराई जाएगी. हालांकि, प्रारंभिक परीक्षा फिर से नहीं होगी. नई मेरिट सूची पुरानी परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिले अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से जुड़ा मामला