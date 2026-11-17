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आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत

अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय, ईडी से मांगा गया विस्तृत जवाब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश सुनाया. कोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना कि 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल के गेट पर आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के जरूरी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया.

कोर्ट ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर आजम खान को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. वहीं, ईडी को अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

जेल से बाहर आते ही हुई थी गिरफ्तारी: आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर की शाम आजम खान जैसे ही रामपुर जेल से बाहर आए, ईडी ने उन्हें जेल के गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया. याचिका में आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के समय या रिमांड के लिए अदालत में पेश करने से पहले उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए गए. आरोप है कि ये दस्तावेज अगले दिन अदालत में सुनवाई के दौरान सौंपे गए. ईडी ने गिरफ्तारी को बताया नियमों के मुताबिक: ईडी की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि आजम खान ने जेल के बाहर गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की.