आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता मोहम्मद आज़म खान को बड़ी राहत देते हुए ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 7:49 PM IST
प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश सुनाया. कोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना कि 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल के गेट पर आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के जरूरी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया.
कोर्ट ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर आजम खान को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. वहीं, ईडी को अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.
जेल से बाहर आते ही हुई थी गिरफ्तारी: आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर की शाम आजम खान जैसे ही रामपुर जेल से बाहर आए, ईडी ने उन्हें जेल के गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया. याचिका में आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के समय या रिमांड के लिए अदालत में पेश करने से पहले उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए गए. आरोप है कि ये दस्तावेज अगले दिन अदालत में सुनवाई के दौरान सौंपे गए.
ईडी ने गिरफ्तारी को बताया नियमों के मुताबिक: ईडी की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि आजम खान ने जेल के बाहर गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की.
दस्तावेजों में कमियां मिलने पर कोर्ट ने उठाए सवाल: हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज पर उसे तैयार करने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था. 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश या ईमेल के साथ भी गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए थे. ईडी ने स्वीकार किया कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की गई थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खान को दस्तावेज देते और उन्हें लेने से इनकार करते हुए दिख रहे हों.
इसके अलावा, एक नवंबर को दाखिल रिमांड अर्जी में भी वीडियोग्राफी का कोई उल्लेख नहीं था. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद जेल के गेट पर आजम खान की गिरफ्तारी की गई. हाईकोर्ट ने प्रथमदृष्टया इस कार्रवाई की दुर्भावनापूर्ण प्रकृति पर सवाल उठाए और अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भेजा था मामला: इससे पहले आजम खान ने राहत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. शीर्ष अदालत ने पांच नवंबर को मामले का रिकॉर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया था. साथ ही हाईकोर्ट से अंतरिम राहत की मांग पर विचार करने का अनुरोध किया था. अब हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है.
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