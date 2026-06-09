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सड़क हादसे में घायल महिला अधिवक्ता जागृति शुक्ला की SGPGI में मौत, प्रयागराज में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

प्रयागराज : सड़क हादसे में घायल इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता जागृति शुक्ला के निधन के बाद अधिवक्ताओं और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के डाॅक्टरों के बीच विवाद गहरा गया है. महिला अधिवक्ता के मौत के बाद वकीलों ने हाई कोर्ट के पास कानपुर हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया. महिला अधिवक्ताओं ने आरोप है कि अस्पताल परिसर में उनके साथ अभद्रता की गई और इलाज में लापरवाही बरती गई. अधिवक्ता जागृति शुक्ला का 8 जून को लखनऊ के SGPGI में इलाज के दौरान निधन हो गया था. वह 20 मई को प्रयागराज में हुए एक भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.

प्रयागराज में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, बीती 20 मई को महिला अधिवक्ता जागृति शुक्ला स्कूटी से क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जा रही थीं. इसी दौरान इंदिरा मूर्ति चौराहे के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें उनके दोनों पैरों और सिर में गंभीर चोटें आई थीं. हादसे के बाद उन्हें स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां इलाज के दौरान डॉक्टरों और वकीलों के बीच विवाद हो गया था. अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया था कि अस्पताल परिसर में उनके साथ अभद्रता की गई और इलाज में देरी की गई. इसके बाद जागृति को लखनऊ एसजीपीजीआई रेफर कर दिया गया था. करीब 18 दिन तक इलाज चलने के बाद सोमवार को उनकी मौत हो गई.

अधिवक्ता जागृति शुक्ला की मौत की खबर मिलते ही इलाहाबाद में अधिवक्ता एक बार फिर भड़क गए और हाई कोर्ट के पास कानपुर हाईवे जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. अधिवक्ताओं का कहना है कि 48 घंटे के अंदर आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी करे, नहीं तो अधिवक्ता आगे का निर्णय लेने के बाध्य होंगे. इस बीच पहुंची पुलिस टीम ने किसी तरह अधिवक्ताओं को शांत कराया.