ETV Bharat / state

प्रयागराज में डॉग की वजह से गई युवती की जान, सेना के ट्रक के नीचे आ गई, 15 दिन पहले लगी थी NHAI में नौकरी

ऑफिस जाते समय त्रिपाठी चौराहे पर हुआ हादसा, घटना स्थल पर पहुंचे चाचा ने जैकेट देख भतीजी को पहचाना, बिलख पड़े.

Photo Credit; ETV Bharat
डॉग को बचाने के चक्कर में युवती सेना के ट्रक के नीचे आई. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 4:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: प्रयागराज के त्रिपाठी चौराहे पर मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण हादसा हो गया. स्कूटी से ऑफिस जा रही आस्था कुमारी (24) की टक्कर एक कुत्ते से हो गई और वह बगल में जा रही सेना की ट्रक के नीचे आ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. कुत्ते से टकराने के बाद स्कूटी तो बाई तरफ गिर गई,जबकि आस्था दाहिने तरफ गिरी और उसका सर ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिससे सर पूरी तरह से फट गया, जिसने भी यह हादसा देखा उसकी रूह कांप गई.

डीसीपी सिटी, मनीष शांडिल्य ने बताया कि इस दुर्घटना में परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है. सेना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है. मौके पर पहुंची प्रयागराज पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया है.

मृतका के चाचा, नगेंद्र (Video Credit; ETV Bharat)

15 दिन पहले ही NHAI में लगी थी नौकरी: आस्था के चाचा नगेंद्र ने बताया कि अभी 15 दिन पहले ही उसकी नौकरी NHAI में लगी थी. वह दफ्तर ही जा रही थी कि सुबह त्रिपाठी चौराहे पर ये दुखद हादसा हो गया.

दुर्घटना के प्रत्यक्ष देखने वालों ने बताया कि सड़क पर एक स्ट्रीट डॉग बैठा हुआ था, जिसे भगाने के लिए सेना के ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया. हॉर्न बजाने के बाद कुत्ता उठ करके बाई तरफ भागा जिस तरफ आस्था ट्रक को क्रॉस करने के लिए उसके पैरेलल चल रही थी. कुत्ता स्कूटी में जाकर टकरा गया और स्कूटी बाई तरफ गिर गई, जबकि आस्था दाहिने तरफ सड़क पर गिरी और उसका सर ट्रक के पहिए के नीचे आ गया. सर फटने की आवाज हुई और लोग जोर से चिल्लाए, लेकिन हादसा इस तरह हुआ कि किसी के पास आस्था को बचाने का कोई मौका नहीं था. उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी.


पास में ही दुकान पर खड़े थे चाचा: आस्था के चाचा नगेंद्र ने बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त वह त्रिपाठी चौराहे पर ही दुकान पर खड़े थे. एक्सीडेंट के बारे में लोग चर्चा करने लगे और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कोई लड़की थी स्कूटी से जा रही थी, जिसका एक्सीडेंट सेना के ट्रक से हुआ है और उसका सिर फट गया है. देखते नहीं बन रहा है. यह सुनकर आस्था के चाचा नागेंद्र हिम्मत नहीं जुटा पाए की जा करके देखें कि किसका एक्सीडेंट हुआ है.

वह दुर्घटना वाले स्थान से आगे निकल गए और मजार तिराहे तक पहुंच गए. मजार तिराहे पर पहुंचने के बाद उनके मन में जैसे एक हूक सी उठी और वह अपनी भतीजी आस्था को फोन मिलाने लगे. भतीजी का फोन स्विच ऑफ जा रहा था. उसका फोन स्विच ऑफ जाने पर वह और घबरा गए ,क्योंकि भतीजी आस्था भी अपने दफ्तर जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करती थी और समय भी उसके दफ्तर जाने का ही था. कुछ अनहोनी की आशंका होने पर वह घटनास्थल पर वापस लौट कर आए. जब घटनास्थल पर पहुंचे तो भतीजी की जैकेट देखकर वह पहचान गए और बिलख बिलखकर रोने लगे, परिजनों को उन्होंने जानकारी दी.

2 दिन पहले दिलाई थी जैकेट, बनीं कफन: नगेंद्र ने बताया कि जिस जैकेट में आस्था का एक्सीडेंट हुआ वह जैकेट उन्होंने ही दो दिन पहले दिलाई थी. आस्था ने कहा चाचा मुझे ठंड लगती है तो मुझे जैकेट दिला दीजिए. मैंने कहा चलो ठीक है दिला देते हैं. 2 दिन पहले मैंने ही उसे जैकेट दिलाई थी. मुझे क्या पता था जो जैकेट मैंने उसे दिलाई है वही उसका कफ़न बन जाएगी. यह कहकर आस्था के चाचा नागेंद्र बुरी तरह से रोने लगे. लोग उन्हेंचुप कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह बार-बार यही कहकर बिलख बिलखकर तो रहे थे. कह रहे थे मनहूस निकली वह जैकेट, काश मैं उसे ना दिलाया होता. मुझे क्या पता था यही आस्था की अंतिम जैकेट होगी.

नागेंद्र ने बताया कि आस्था बहुत ही संस्कारी और अच्छी बच्ची थी. उनके पिता शिव शंकर निवासी शादियाबाद, बड़ा बागड़ा, तेलियरगंज में पत्थर का काम करते हैं. बड़ा भाई नितेंद्र जो की 28 साल का है वह विकास भवन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है. उन्होंने बताया कि नितेंद्र से आस्था 4 साल छोटी थी और घर में सभी की बहुत दुलारी थी.

यह भी पढ़ें: अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार सांड से टकराई, महिला की मौत और 2 घायल

TAGGED:

SAVING DOG WOMAN DIES ON ROAD
WOMAN DIES SAVING DOG
PRAYAGRAJ NEWS DOG RESCUE TRAGEDY
PRAYAGRAJ ACCIDENT ROAD ACCIDENT
PRAYAGRAJ WOMAN DIES SAVING DOG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.