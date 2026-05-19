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प्रयागराज में गला रेत कर 8 वर्षीय मासूम की हत्या, सगे दादा के घर में मिला शव

प्रयागराज : यमुनापार जोन के अंतर्गत ग्राम ब्योहरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है., जहां एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची जानवी की संदिग्ध परिस्थितियों में बेरहमी से हत्या कर दी गई. प्राथमिक जांच के अनुसार गला रेत कर हत्या की बात सामने आई है. घटना के बाद से इलाके में सनसनी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

सगे दादा के घर से बरामद हुआ शव : औद्योगिक क्षेत्र थाने के सब-इंस्पेक्टर सचिन वर्मा के मुताबिक वादी मुकदमा सुनील कुमार चौधरी ने अपनी 8 वर्षीय बेटी जानवी की हत्या के संबंध में सूचित किया था. जानवी स्थानीय स्कूल में कक्षा दो की छात्रा थी. मासूम का शव सुनील कुमार चौधरी के सगे चाचा मुन्नी लाल (रिश्ते में बच्ची के दादा के घर से बरामद हुआ है. शुरुआती जांच में गला रेतकर हत्या की बात सामने आ रही है. मामला बेहद संवेदनशील है. वारदात से जुड़े सभी पहलुओं और दोनों पक्षों की भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है. बिना पुख्ता सबूत के किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी स्थिति : सब-इंस्पेक्टर सचिन वर्मा के मुताबिक घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटा लिए गए हैं. हत्या की असल वजह और मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा. फिलहाल संदिग्धों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाकर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.