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Gift From Indian Railways: प्रयागराज से होकर गुजरेंगी 11 स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और समय-सारणी

इंडियन रेलवे की सौगात ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : रेल प्रशासन ने देश के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर 11 विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. इन रेलगाड़ियों के चलने से उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के मुताबिक इनमें अधिकांश गाड़ियां एकतरफा विशेष (वन-वे स्पेशल) के रूप में चलाई जा रही हैं. कुछ ट्रेनों का संचालन निर्धारित तिथियों में दोनों दिशाओं से होगा.

सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार दक्षिण भारत को बिहार से जोड़ने के क्रम में गाड़ी संख्या 06595 एसएमवीटी बेंगलूर–दानापुर एकतरफा विशेष ट्रेन 16 नवंबर को बेंगलूर से रवाना होकर नागपुर, इटारसी, कटनी, सतना और मानिकपुर के रास्ते 18 नवंबर की रात 20:25 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी और मिर्जापुर व पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए दानापुर जाएगी. इस ट्रेन में 16 सामान्य श्रेणी सहित कुल 18 एलएचबी कोच लगाए गए हैं.