Gift From Indian Railways: प्रयागराज से होकर गुजरेंगी 11 स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और समय-सारणी
इनमें अधिकांश गाड़ियां एकतरफा (वन-वे स्पेशल) के रूप में संचालित होंगी और कुछ ट्रेनों का संचालन निर्धारित तिथियों में दोनों दिशाओं से होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:00 AM IST
प्रयागराज : रेल प्रशासन ने देश के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर 11 विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. इन रेलगाड़ियों के चलने से उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के मुताबिक इनमें अधिकांश गाड़ियां एकतरफा विशेष (वन-वे स्पेशल) के रूप में चलाई जा रही हैं. कुछ ट्रेनों का संचालन निर्धारित तिथियों में दोनों दिशाओं से होगा.
सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार दक्षिण भारत को बिहार से जोड़ने के क्रम में गाड़ी संख्या 06595 एसएमवीटी बेंगलूर–दानापुर एकतरफा विशेष ट्रेन 16 नवंबर को बेंगलूर से रवाना होकर नागपुर, इटारसी, कटनी, सतना और मानिकपुर के रास्ते 18 नवंबर की रात 20:25 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी और मिर्जापुर व पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए दानापुर जाएगी. इस ट्रेन में 16 सामान्य श्रेणी सहित कुल 18 एलएचबी कोच लगाए गए हैं.
गुजरात और पश्चिमी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भी कई विशेष गाड़ियां पटरी पर उतारी गई हैं. गाड़ी संख्या 05067 छपरा–अहमदाबाद विशेष ट्रेन 17 नवंबर को छपरा से चलकर वाराणसी के रास्ते अगले दिन सुबह 02:20 बजे प्रयागराज जंक्शन तथा गोविंदपुरी, टूंडला, आगरा, कोटा और रतलाम होते हुए अहमदाबाद पहुंचेगी. 17 नवंबर को ही गाड़ी संख्या 05555 समस्तीपुर–वलसाड विशेष ट्रेन समस्तीपुर से प्रस्थान कर रात 23:35 बजे प्रयागराज छिवकी रुकेगी और जबलपुर, इटारसी व भुसावल के रास्ते वलसाड जाएगी.
इसके अलावा 18 नवंबर को गाड़ी संख्या 05581 मधुबनी–अहमदाबाद विशेष ट्रेन मधुबनी से चलकर अगले दिन सुबह 07:45 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 05583 रक्सौल–प्रतापनगर विशेष ट्रेन गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, झांसी, उज्जैन और रतलाम के रास्ते प्रतापनगर तक जाएगी.
सीपीआरओ के अनुसार मुंबई और उधना रूट पर भी रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है. 18 नवंबर को गाड़ी संख्या 05291 बरौनी–बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल और झांसी होते हुए बांद्रा टर्मिनस तक संचालित होगी. 18 नवंबर को ही गाड़ी संख्या 03691 गया–बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते दोपहर 14:05 बजे प्रयागराज छिवकी रुकेगी और जबलपुर व भुसावल होते हुए बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. साथ ही गाड़ी संख्या 05567 जमालपुर–उधना विशेष ट्रेन 18 नवंबर को जमालपुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 06:15 बजे प्रयागराज छिवकी में ठहराव लेती हुई उधना जंक्शन जाएगी.
दिल्ली और बिहार-बंगाल के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए गाड़ी संख्या 03457/03458 मालदा टाउन–शकूरबस्ती–मालदा टाउन विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह गाड़ी 18 नवंबर को मालदा टाउन से और 19 नवंबर को शकूरबस्ती से संचालित होगी, जो प्रयागराज के सूबेदारगंज स्टेशन और गोविंदपुरी में ठहरते हुए दिल्ली तक जाएगी. इस ट्रेन में 04 एसी तृतीय, 10 स्लीपर और 06 सामान्य सहित कुल 22 कोच होंगे.
डॉ. शिवम शर्मा के मुताबिक इनके अतिरिक्त दो जोड़ी द्विपक्षीय विशेष ट्रेनें भी संचालित की जा रही हैं. गाड़ी संख्या 09433/09434 अहमदाबाद–मधुबनी–अहमदाबाद विशेष ट्रेन 17 नवंबर को अहमदाबाद से और 19 नवंबर को मधुबनी से चलेगी, जो दोनों दिशाओं में प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर ठहरेगी. गाड़ी संख्या 09465/09466 अहमदाबाद–दरभंगा–अहमदाबाद विशेष ट्रेन अहमदाबाद से 20 व 27 नवंबर को तथा दरभंगा से 23 व 30 नवंबर को संचालित होगी, जिसका ठहराव प्रयागराज जंक्शन और फतेहपुर स्टेशनों पर दिया गया है.
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