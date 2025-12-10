ETV Bharat / state

झालावाड़ में प्रवीण तोगड़िया का बयान, बोले- अयोध्या पूरा हुआ, काशी-मथुरा भी होगा

झालावाड़: अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया बुधवार को झालावाड़ के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे. स्टेशन और शहर के विभिन्न स्थानों पर हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और ढोलनगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. इसके बाद शहर के इंद्रजीत विला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की.

हिंदू हेल्पलाइन की घोषणा: तोगड़िया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने पूरे देश के लिए "हिंदू हेल्पलाइन" शुरू की है. देश के किसी भी कोने में किसी हिंदू को इलाज, न्याय या किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ेगी तो इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद अब हर हिंदू के घर भगवा ध्वज लहराना चाहिए. साथ ही सप्ताह में एक दिन गली-मोहल्ले में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए, जिससे हिंदू परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और चिंतामुक्त रहे. तोगड़िया ने "ओम श्री परिवार" की 30 बातों का पालन करने की अपील की, जिनमें सुबह जल्दी उठना, कुलदेवी को प्रणाम, मातापिता के चरण स्पर्श, भगवान की पूजा, तुलसी को जल देना, चिड़िया को दाना डालना जैसी दिनचर्या शामिल हैं.