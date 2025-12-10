ETV Bharat / state

झालावाड़ में प्रवीण तोगड़िया का बयान, बोले- अयोध्या पूरा हुआ, काशी-मथुरा भी होगा

प्रवीण तोगड़िया ने बाबरी जैसी मस्जिद बनाने को लेकर कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है.

झालावाड़ में तोगड़िया का स्वागत (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 9:05 PM IST

झालावाड़: अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया बुधवार को झालावाड़ के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे. स्टेशन और शहर के विभिन्न स्थानों पर हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और ढोलनगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. इसके बाद शहर के इंद्रजीत विला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की.

हिंदू हेल्पलाइन की घोषणा: तोगड़िया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने पूरे देश के लिए "हिंदू हेल्पलाइन" शुरू की है. देश के किसी भी कोने में किसी हिंदू को इलाज, न्याय या किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ेगी तो इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद अब हर हिंदू के घर भगवा ध्वज लहराना चाहिए. साथ ही सप्ताह में एक दिन गली-मोहल्ले में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए, जिससे हिंदू परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और चिंतामुक्त रहे. तोगड़िया ने "ओम श्री परिवार" की 30 बातों का पालन करने की अपील की, जिनमें सुबह जल्दी उठना, कुलदेवी को प्रणाम, मातापिता के चरण स्पर्श, भगवान की पूजा, तुलसी को जल देना, चिड़िया को दाना डालना जैसी दिनचर्या शामिल हैं.

प्रवीण तोगड़िया (ETV Bharat Jhalawar)

काशी-मथुरा पर संकल्प दोहराया: प्रवीण तोगड़िया ने कहा, "हमारा अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों जगहों का संकल्प था. एक पूरा हो गया, बाकी दो भी पूरे होंगे." प्रवीण तोगड़िया ने बाबरी जैसी मस्जिद को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यह महज एक पब्लिसिटी स्टंट है. उन्होंने कहा, "हमने मुगलों को निपटा दिया. आज भारत में मुगलों का नाम लेने वाला कोई नहीं है. कई हुमायूं और बाबर आए और चले गए, लेकिन महाराणा प्रताप और मेवाड़-चित्तौड़ की यशगाथा आज भी जीवित है."

उन्होंने कहा, "हम हिंदू हित के वास्तविक मुद्दों पर काम कर रहे हैं." अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का मुख्य फोकस हिंदुओं को घर, रोजगार, अच्छी शिक्षा और किसानों को फसल का उचित दाम दिलाना है. कार्यक्रम में जिले भर से आए सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रवीण तोगड़िया गुरुवार को भी झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क और संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे.

