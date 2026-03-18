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सरकार और जनता मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाले, वरना ये हमें निकाल देंगे: प्रवीण तोगड़िया

दुमका में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित करते प्रवीण तोगड़िया. ( फोटो-ईटीवी भारत )