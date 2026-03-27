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सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ाने के लिए जमीनी कवायद 1 अप्रैल से, रिजल्ट और सुविधाओं के जरिए छवि बदलने की तैयारी

जयपुर: राजस्थान में सरकारी स्कूलों की छवि बदलने और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए इस बार शिक्षा विभाग ने जमीनी स्तर पर मास्टर प्लान बनाया है. 1 अप्रैल से 15 मई तक चलने वाले 'प्रवेशोत्सव' के तहत शिक्षक घर-घर जाकर बच्चों और उनके अभिभावकों से संपर्क करेंगे. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना है, जो पढ़ने योग्य हैं, लेकिन किसी कारणवश स्कूल से दूर हैं या नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं. इस अभियान में सरकारी स्कूलों की बदली हुई छवि, बेहतर परिणाम और उपलब्ध सुविधाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाकर छात्रों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

धारणा बदलने पर फोकस: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का मानना है कि आज भी कई अभिभावकों के मन में सरकारी स्कूलों को लेकर पुरानी धारणा बनी हुई है कि यहां पढ़ाई का स्तर कमजोर है. इसी सोच को बदलना इस प्रवेशोत्सव अभियान का अहम हिस्सा है. मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में लगातार प्रयासों के चलते राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्थिति में पहुंचा है और प्रदेश ने रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है. प्रवेश उत्सव के दौरान यह संदेश विशेष रूप से दिया जाएगा कि सरकारी स्कूल अब गुणवत्ता के मामले में निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.

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बोर्ड परीक्षा परिणाम ने बढ़ाया भरोसा: प्रवेशोत्सव के दौरान सबसे ज्यादा जोर बोर्ड परीक्षाओं के बेहतर परिणामों पर रहेगा, ताकि अभिभावकों का विश्वास जीता जा सके. सरकारी स्कूलों के 5,52,442 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 5 लाख 14 हजार 835 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए. इस प्रकार कुल परिणाम 93.19 प्रतिशत रहा, जबकि निजी स्कूलों का परिणाम 95.52 प्रतिशत रहा. शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 20 जिलों का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की तुलना की गई तो सरकारी स्कूलों का परिणाम बेहतर पाया गया.

सुविधाएं बनेंगी आकर्षण का केंद्र: सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएं भी इस अभियान का बड़ा आधार होंगी. शिक्षक अभिभावकों को बताएंगे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को न केवल निःशुल्क शिक्षा मिलती है, बल्कि कई ऐसी सुविधाएं भी मिलती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बहुत मददगार हैं. इनमें शामिल हैं: