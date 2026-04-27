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शिक्षा विभाग में हाउस होल्ड सर्वे के बाद अब जनगणना, शिक्षक बोले सुधरे ये व्यवस्था

प्रवेशोत्सव के बाद जनगणना की तैयारी से शिक्षकों पर दोहरा बोझ पड़ा है. संगठनों ने एक साथ सर्वे करने और समन्वय की मांग की है.

Praveshotsav in Schools
स्कूल जाते बच्चे (Etv Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 6:28 PM IST

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बीकानेर: प्रदेश की सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए चलने वाले प्रवेशोत्सव अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है. अब दूसरा चरण 4 मई से शुरू होगा. इसी बीच शिक्षकों की जनगणना 2027 अभियान में भी ड्यूटी लगा दी गई है. शिक्षकों को उसकी भी तैयारी करनी है. अब शिक्षक संगठनों का कहना है कि दोनों अभियानों में एक साथ ड्यूटी लगाने से परेशानी होगी. शिक्षण कार्य प्रभावित होगा. उन्होंने दोनों अभियानों के काम के समन्वय की मांग उठाई है. साथ ही शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग की.

विभाग द्वारा संचालित प्रवेशोत्सव अभियान के पहले चरण में 27 मार्च से 25 अप्रैल तक हाउसहोल्ड सर्वे किया गया था. इसमें 3 से 18 वर्ष के बच्चों का डेटा जुटाया गया. दूसरा चरण 4 मई से 4 जुलाई तक चलेगा, जिसमें नामांकन, ड्रॉपआउट को स्कूल से जोड़ने पर जोर होगा. इस बीच जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारी तेज हो गई है. इसमें हाउस लिस्टिंग का काम होगा. यह सर्वे 16 मई से 14 जून 2026 तक होगा, जिसमें शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई है.

प्रवेशोत्सव को लेकर शिक्षक नेताओं ने कही ये बात (Etv Bharat Bikaner)

पढ़ें: स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रवेशोत्सव अभियान, प्रवासी मजदूरों के बच्चों पर भी फोकस

शिक्षक संगठनों की मांग: शिक्षक संगठनों ​का कहना था कि दोनों अभियान एक साथ चलेंगे. इस दौरान गर्मी का सीजन भी रहेगा. ऐसे शिक्षकों को काफी परेशानी होगी, इसलिए प्रशासन को दोनों अभियानों में बेहतर समन्वय करना होगा. राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश मंत्री संजय पुरोहित ने कहा कि भीषण गर्मी में हाउसहोल्ड सर्वे करने से ​शिक्षक को तो परेशानी होगी ही, शिक्षकों के फील्ड में व्यस्त रहने से शिक्षण कार्य भी प्रभावित होगा. इसी प्रकार राजस्थान शिक्षक संघ भगत सिंह के पदाधिकारी अनिल जोशी ने कहा कि शिक्षक चार माह तक दोनों अभियानों में व्यस्त रहेगा. इससे स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित होगा, यह गलत है. उन्होंने ​सुझाव दिया कि दोनों अभियानों का एक साथ समन्वय कर दोनों काम एक ही बार घर में जाकर पूरे किए जा सकते हैं, जिससे अनावश्यक दबाव न बने और शिक्षण कार्य भी बाधित नहीं हो. उन्होंने कहा कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी शिक्षकों से काम लिया जा रहा है.

दोनों अभियान अलग-अलग: उधर, इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना था कि दोनों अभियान अलग अलग हैं. जनगणना एक अलग विषय है और शिक्षा विभाग का प्रवेश उत्सव एक अलग विभागीय कार्यक्रम है. बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी किशन दान चारण का कहना था कि प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का अभियान है, जबकि जनगणना का काम जनगणना निदेशालय चला रहा है. इसमें अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगी है.

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DOUBLE BURDEN ON TEACHERS
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