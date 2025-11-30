ETV Bharat / state

भिलाई पहुंचे प्रवीण तोगड़िया, घर-घर हनुमान चालीसा और भगवा झंडा अभियान का किया आगाज

प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि 40 साल पहले उन्होंने 8 करोड़ हिन्दू भाइयों के पास पहुंचकर मंदिर के लिए सवा-सवा रुपए मांगे थे. तोगड़िया ने कहा कि इस बार वो पैसे मांगने नहीं आए बल्कि लोगों को जगाने आए हैं. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि वो चाहते हैं कि हर हिन्दू को अच्छी शिक्षा मिले. युवाओं को रोजगार दिया जाए, परिवार को स्वास्थ्य और किसानों को फसल का सही दाम मिले. तोगड़िया ने कहा कि अब वो ये लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं.

भिलाई: दुर्ग पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने घर-घर हनुमान चालीसा के बाद अब घर-घर भगवा लहराने का अभियान शुरू किया. प्रवीण तोगड़िया ने भिलाई के बैंकुठधाम में हुए कार्यक्रम के दौरान कहा, राममंदिर में भगवा लहराने के बाद अब हर घर में भगवा नजर आना चाहिए. अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने कहा, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए घऱ्-घर हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है.

भिलाई पहुंचे प्रवीण तोगड़िया (ETV Bharat)

हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर युवा को रोजगार मिले, किसान को फसल का उचित दाम मिले ऐसा हम सभी चाहते हैं. बम धमाके करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. रायपुर में जो कांफ्रेंस चल रहा है उसमें इसके लिए रणनीति बनेगी ऐसा मुझे विश्वास है. पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं: प्रवीण तोगड़िया, अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक

एसआईआर प्रक्रिया को बताया अच्छा

डॉ प्रवीण तोगड़िया ने एसआईआर को एक अच्छा कदम बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि इस एसआईआर से 3 करोड़ बांग्लादेशी का नाम कटता है और हर वैध मतदाता का नाम जुड़ता है तभी यह सार्थक होगा. साथ ही उन्होंने हिन्दुओं की कम होती जनसंख्या पर भी चिंता जताई. तोगड़िया ने कहा कि हर परिवार में तीन बच्चों का संकल्प होना चाहिए. जनसंख्या निवारण अधिनियम सभी पर समान रूप से लागू करने की बात भी प्रवीण तोगड़िया ने कही. इस अवसर पर ‌उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कई समाजसेवियों का सम्मान भी किया.

डीजी-आईजी कांफ्रेंस को लेकर कहा

प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि दिल्ली में हुए बम धमाकों में जिहादियों का हाथ है. इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि रायपुर में डीजी-आईजी कांफ्रेंस चल रही है. मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी और अमित शाह दोनों इस तरह के खतरों से निपटने के लिए यहां रणनीति जरुर बनाएंगे. प्रवीण तोगड़िया ने पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ भी की.

