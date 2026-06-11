ETV Bharat / state

PM मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर प्रवीण तोगड़िया ने दी बधाई, UCC लाने के लिए CM धामी का किया अभिनंदन

उत्तराखंड आए अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने चारधाम में गैर हिंदुओं के व्यापार और प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की

PM MODI 12 YEARS
प्रवीण तोगड़िया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 11, 2026 at 9:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन के लिए देहरादून में पहुंचे अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ प्रवीण भाई तोगड़िया ने उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अपने विचार साझा किए.

प्रवीण तोगड़िया ने पीएम मोदी को 12 साल के कार्यकाल पर बधाई दी: इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल पर उन्हें बधाई दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से बढ़कर सरकार चलाई है. इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए धारा 370 हटाई, नक्सलवाद भी लगभग देश में समाप्त हो चुका है.

पीएम मोदी की उपलब्धियों की तोड़गिया ने सराहना की: डॉ तोगड़िया ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कश्मीर में आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लगाई गई है. उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पीएम नरेंद्र भाई मोदी सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से भगाएंगे. उन्हें यह भी भरोसा है कि पीएम मोदी युवाओं को रोजगार और किसानों को उनकी फसलों के दाम दिलाने का काम अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जरूर करेंगे.

सीएम धामी को यूसीसी लाने के लिए शुभकामनाएं दी: देहरादून में पत्रकारों की तरफ से पूछे गए राज्य सरकार के कामों के सवाल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यूसीसी कानून लाने पर शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इसे बेहतर कदम बताया है. डॉ प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि उत्तराखंड के चारों धामों में कड़ाई से गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गैर हिंदुओं के चारों धामों में व्यापार किए जाने पर भी आपत्ति जताई है और सख्ती से गैर हिंदुओं के प्रवेश और व्यापार पर प्रतिबंध लगाई जाने की मांग की है.

हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन में पहुंचे थे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया: हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन में पहुंचे डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष समुदाय की हो रही अवैध घुसपैठ को तत्काल रोकने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर इस विषय पर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो पर्वतीय क्षेत्रों की जनसांख्यिकी स्थिति प्रभावित हो सकती है, जिसके दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा की नजर में गंभीर हो सकते हैं. इस दौरान उन्होंने लोगों को अपने संबोधन में समाज की एकता सांस्कृतिक संरक्षण तथा राष्ट्रहित के मुद्दों पर संगठित होकर काम करने का आह्वान भी किया है.
ये भी पढ़ें: मोदी'राज' में तेजी से बदली उत्तराखंड की तस्वीर, कई सपने हुए साकार, एक क्लिक में जानिए सब कुछ

TAGGED:

MODI SURPASSES NEHRU
TOGADIA CONGRATULATED PM MODI
प्रवीण तोगड़िया पीएम मोदी बधाई
पीएम मोदी 12 साल
PM MODI 12 YEARS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.