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PM मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर प्रवीण तोगड़िया ने दी बधाई, UCC लाने के लिए CM धामी का किया अभिनंदन

देहरादून: हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन के लिए देहरादून में पहुंचे अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ प्रवीण भाई तोगड़िया ने उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अपने विचार साझा किए.

प्रवीण तोगड़िया ने पीएम मोदी को 12 साल के कार्यकाल पर बधाई दी: इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल पर उन्हें बधाई दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से बढ़कर सरकार चलाई है. इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए धारा 370 हटाई, नक्सलवाद भी लगभग देश में समाप्त हो चुका है.

पीएम मोदी की उपलब्धियों की तोड़गिया ने सराहना की: डॉ तोगड़िया ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कश्मीर में आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लगाई गई है. उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पीएम नरेंद्र भाई मोदी सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से भगाएंगे. उन्हें यह भी भरोसा है कि पीएम मोदी युवाओं को रोजगार और किसानों को उनकी फसलों के दाम दिलाने का काम अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जरूर करेंगे.