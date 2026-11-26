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UP विधानसभा चुनाव से अमेठी में भाजपा को झटका; इस नेता ने पार्टी छोड़कर थामा बसपा का दामन

UP विधानसभा चुनाव से अमेठी में भाजपा को झटका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भादर ब्लॉक के प्रमुख और बीजेपी नेता प्रवीण सिंह ने पार्टी छोड़ दी है. वह अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं. प्रवीण सिंह करीब 4 दशक से भाजपा संगठन के अलग-अलग पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं.

प्रवीण सिंह ने पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि वह लंबे समय से सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं. अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पार्टी में किनारे किए जाने का उन्हें दुख था. प्रवीण सिंह ने बसपा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है.