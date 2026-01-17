प्रवीण भाई तोगड़िया बोले- रायबरेली के लोग करें हनुमान चालीसा का पाठ, मुफ्त में मिलेगा अनाज और इलाज
प्रवीण तोगड़िया ने कहा, रायबरेली में 50 हनुमान चालीसा केंद्र संचालित हो रहे हैं. हम इसे 500 तक लेकर जाएंगे.
Published : January 17, 2026 at 8:55 PM IST
रायबरेली : अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया शनिवार को रायबरेली पहुंचे. सदर ब्लॉक के संदी नागिन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, रायबरेली के लोग मंगलवार और शनिवार को समूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें.
उन्होंने कहा, लगभग 50 हनुमान चालीसा केंद्र जिले में संचालित हो रहे हैं. हम इसे 500 तक लेकर जाएंगे, जहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा. वहां कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा. मुफ्त में अनाज मिलेगा, यह हमने योजना बनाई है.
प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा, जहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा, वहां साल में एक बार लोगों के ब्लड प्रेशर की फ्री में जांच होगी. जो रोगी निकलेगा उसका लखनऊ में प्राइवेट डॉक्टर द्वारा मुफ्त में इलाज किया जाएगा.
प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा, अभी शिक्षा पर तीन परसेंट बजट खर्च हो रहा है. इसे बढ़ाकर सरकार को सात से आठ परसेंट कर देना चाहिए. ऐसा करने से शिक्षा भी मुफ्त हो जाएगी. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के कामों की प्रशंसा भी की.
राहुल गांधी के राम मंदिर दर्शन पर कहा कि राम के पास सभी को आना होता है. कोई पहले जाता है, कोई बाद में आता है. उन्होंने कहा, हजारों-वर्षों से हमारा संत समाज हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है. जो काम किया है उनको भी धन्यवाद, जो कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद. ओवैसी के हिजाब पहनने वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह उनका पॉलिटिकल स्टंट है. उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, हिंदुत्व की रक्षा करने वाला ही 2027 में चुनाव जीतेगा.
