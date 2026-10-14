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उत्तराखंड में होगा प्रवासी सम्मेलन, अफसरों की टीम तैयार, जानिए क्या कुछ हैं तैयारियां

उत्तराखंड सरकार इस बार राज्य स्थापना दिवस को पूरे सप्ताह भर अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए मनाने जा रही है, इस दौरान वैसे तो सरकार अलग-अलग जगह पर राज्य संस्कृति और आंदोलन से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित करवाएगी लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फोकस फिलहाल प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन पर दिखाई दे रहा है.

प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार इस बार राज्य स्थापना को ज्यादा भव्य और विस्तृत रूप में मनाने जा रही है, ऐसे में सरकार ने उत्तराखंड के प्रवासियों को भी स्थापना दिवस कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने का फैसला लिया है. फिलहाल इसके लिए धामी सरकार के स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है. इसमें सरकार के सीनियर अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है.

प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के लिए प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है. जिसे राज्य स्थापना के दौरान होने वाले इन कार्यक्रमों को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है. इस कमेटी में गृह सचिव से लेकर पर्यटन, संस्कृति, कौशल विकास, उद्योग, नियोजन, उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा और सामान्य प्रशासन जैसे विभागों के सचिवों को इसमें सदस्य बनाया गया है. यही नहीं सूचना महानिदेशक से लेकर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी इस टीम में जोड़ा गया है.

उत्तराखंड में फिलहाल 13 नवंबर को प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित किया गया है. जिसमें देश दुनिया भर के उत्तराखंड से जुड़े प्रवासी शामिल हो सकते हैं. फिलहाल सरकार प्रवासी उत्तराखंडायों को देश दुनिया भर से जोड़ने में लगी हुई है. उसके लिए बड़े स्तर पर ऐसे प्रवासियों को निमंत्रण भेजे जाने की भी तैयारी है.